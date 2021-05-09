Главные новости воскресенья и ночи: саммит НАТО, послы G7 и ЕС на Луганщине

О саммите НАТО

В Офисе президента считают, что в НАТО еще могут пересмотреть решение о проведении саммита Альянса "в узком кругу" и пригласить к участию партнеров, в том числе и Украины.

О послах G7 и ЕС на Луганщине

Президент Владимир Зеленский вместе с послами стран "Большой семерки" и ЕС посетил Луганщину.

О других важных новостях

За сутки 7 мая в Украине обнаружили 8710 случаев COVID-19, 370 летальных случаев и 19408 выздоровлений.

Нацполиция напоминает об административной и уголовной ответственности за использование запрещенной символики.

В Службе безопасности подтвердили, что расследуют уголовное производство по фактам похищения екссудди Николая Чауса в Молдове и незаконной переправке его через государственную границу.

СБУ разоблачила и прекратила деятельность сети интернет-агитаторов и "ботофермы" в Одессе, которые были направлены на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

В КГГА заявляют о попытке срыва традиционного мероприятия ко Дню памяти и примирения со стороны Министерства культуры.

В субботу в военном госпитале Харькова умер военный с Полтавщины Виктор Городниченко, который был ранен 28 апреля.

Впервые в Вооруженных силах Украины осуществили успешное испытание имитатора низколетящих воздушной цели FT-1 во время учебной боевой стрельбы подразделений противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Егилс Левитс подписали совместную декларацию по европейской перспективе Украины.

Космическое командование США, которое отслеживает местоположение неконтролируемой китайской ракеты, заявило, что ракета повторно войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном на рассвете 9 мая - в 5:52 утра по Киеву.

Наиболее популярными в Украине являются религиозные праздники, в частности, Пасха и Рождество.

Власти Индии сообщили о самых высоких показатель смертности среди зараженных коронавирусом с начала пандемии, который был зафиксирован за прошедшие сутки. Больницы не справляются с наплывом больных, и те умирают от Covid, так и не дождавшись профессиональной помощи.

В Кабуле – столице Афганистана из-за взрывов возле школы погибли, по меньшей мере, 55 человек и получили ранения более 150, среди которых – преимущественно учащиеся в возрасте от 11 до 15 лет.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) совместно с частной космической компанией Axiom Space намерено осуществить первую частную коммерческую путешествие к Международной космической станции.

Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 4 позицию по уровню смертности за сутки от коронавируса в Европе – 2 место.

По сообщению китайских государственных СМИ, остатки ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.