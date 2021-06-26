Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости пятницы и ночи: ЕС против саммита с Путиным, разрешение на въезд в Германию

Суббота, 26 июня 2021, 08:00
Главные новости пятницы и ночи: ЕС против саммита с Путиным, разрешение на въезд в Германию

Лідери ЄС відхилили ідею саміту з Путіним, Німеччина дозволила в’їзд вакцинованим українцям – актуальні новини 25 червня и ночи.

Про відхилення ідеї саміту з Путіним

Лідери Європейського Союзу відхилили заклик Німеччини та Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Сама ж канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила жаль, що її колеги з ЄС не прийняли франко-німецьку пропозицію по організації зустрічі на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про дозвіл на в’їзд до Німеччини

Німеччина з 25 червня дозволяє в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою. 

Право в'їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Китай угрожал, чтобы Украина отказалась от поддержки документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Американское правительство заявило, что не имеет объяснений десяткам неустановленных летающих объектов, увиденных военными пилотами.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не остановило бы Россию от оккупации Крыма.

Государственный секретарь Штатов Антони Блинкен встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить совместные обязательства по трансатлантической безопасности и НАТО.

Судья Миннесоты приговорил бывшего полицейского Дерека Човена к 22,5 годам лишения свободы за убийство Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 года на тротуаре в Миннеаполисе, видео которого вызвало глобальные протесты.

Мужчина с ножом нападал на людей в центре немецкого города Вюрцбург, сообщают о не менее 3 убитых и 6 раненых.

Білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт.

Українці та іноземці, які повертаються з країн, де поширюється "Дельта", з 2 липня будуть здавати на державному кордону тест на коронавірус.

Кримінального авторитета "Вато Кіпіані", який потрапив у санкційний список РНБО, примусово депортували в Грузію.

Підпис Джо Байдена під петицією президенту щодо звільнення заступника керівника його Офісу Олега Татарова був цілеспрямованою хакерською атакою.

Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і підтопила кілька вулиць.

Український транспортний літак "Мрія" здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.

За минулу добу в Україні зафіксували 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 53, госпіталізували 489 осіб, одужали 2 405 осіб.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: