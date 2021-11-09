Разумков посоветовал Зеленскому то, что тот когда-то советовал Порошенко
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков собирается бороться за мандат народного депутата, а президенту Владимиру Зеленскому советует думать, что он делает.
Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"
Прямая речь: "Это (лишение мандата – ред.) будет происходить незаконным способом, но коллег это не будет останавливать. Тем не менее, я за мандат бороться буду. Потому что я не хочу жить в государстве, где царит несправедливость, неуважение к закону и отсутствие верховенства права и демократии".
Детали: Разумков отметил, что мандат ему давали не коллеги, а избиратели, он был 1-м номером в списке партии "Слуга народа". И оценку его работе тоже будут давать люди, подчеркнул экс-спикер.
На вопрос, пойдет ли он на промежуточные выборы в мажоритарном округе, если "слуги народа" отберут у него мандат, Разумков ответил: "Я еще здесь повоюю".
На вопрос ведущей, что бы он одним словом посоветовал президенту Владимиру Зеленскому, Разумков ответил: "Думайте".
Именно так Зеленский обращался к пятому президенту Украины Петру Порошенко, когда звал его на предвыборные дебаты на стадион в 2019 году: "Даю вам 24 часа. Думай-те".
"Думай-те" стало популярным мемом той избирательной кампании.
Предыстория:
- 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады.
- 29 октября в руководстве фракции "Слуга народа" сказали, что рассмотрят вопрос лишения Разумкова мандата на ближайшем съезде партии.
- 5 ноября стало известно о желании Разумкова создать собственное межфракционное объединение, куда присоединятся некоторые депутаты "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец пригрозил, что депутаты, желающие вступить в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова, должны будут сложить свои мандаты.
- Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием "Разумная политика", среди них 21 нардеп от Слуги народа" и два от "Батькивщины".
- Последние социологические опросы показывают значительный рост президентского рейтинга Разумкова. Его отставку с должности спикера парламента поддержали только 8% украинцев.