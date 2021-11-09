Разумков посоветовал Зеленскому то, что тот когда-то советовал Порошенко

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков собирается бороться за мандат народного депутата, а президенту Владимиру Зеленскому советует думать, что он делает.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Это (лишение мандата – ред.) будет происходить незаконным способом, но коллег это не будет останавливать. Тем не менее, я за мандат бороться буду. Потому что я не хочу жить в государстве, где царит несправедливость, неуважение к закону и отсутствие верховенства права и демократии".

Детали: Разумков отметил, что мандат ему давали не коллеги, а избиратели, он был 1-м номером в списке партии "Слуга народа". И оценку его работе тоже будут давать люди, подчеркнул экс-спикер.

На вопрос, пойдет ли он на промежуточные выборы в мажоритарном округе, если "слуги народа" отберут у него мандат, Разумков ответил: "Я еще здесь повоюю".

На вопрос ведущей, что бы он одним словом посоветовал президенту Владимиру Зеленскому, Разумков ответил: "Думайте".

Именно так Зеленский обращался к пятому президенту Украины Петру Порошенко, когда звал его на предвыборные дебаты на стадион в 2019 году: "Даю вам 24 часа. Думай-те".

"Думай-те" стало популярным мемом той избирательной кампании.

Предыстория: