Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков посоветовал Зеленскому то, что тот когда-то советовал Порошенко

Вторник, 9 ноября 2021, 09:50
Дмитрий Разумков, фото пресс-службы Верховной Рады

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков собирается бороться за мандат народного депутата, а президенту Владимиру Зеленскому советует думать, что он делает.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Это (лишение мандата – ред.) будет происходить незаконным способом, но коллег это не будет останавливать. Тем не менее, я за мандат бороться буду. Потому что я не хочу жить в государстве, где царит несправедливость, неуважение к закону и отсутствие верховенства права и демократии".

Детали: Разумков отметил, что мандат ему давали не коллеги, а избиратели, он был 1-м номером в списке партии "Слуга народа". И оценку его работе тоже будут давать люди, подчеркнул экс-спикер.

На вопрос, пойдет ли он на промежуточные выборы в мажоритарном округе, если "слуги народа" отберут у него мандат, Разумков ответил: "Я еще здесь повоюю".

На вопрос ведущей, что бы он одним словом посоветовал президенту Владимиру Зеленскому, Разумков ответил: "Думайте".

Именно так Зеленский обращался к пятому президенту Украины Петру Порошенко, когда звал его на предвыборные дебаты на стадион в 2019 году: "Даю вам 24 часа. Думай-те".

"Думай-те" стало популярным мемом той избирательной кампании.

Предыстория:

  • 7 октября народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады.
  • 29 октября в руководстве фракции "Слуга народа" сказали, что рассмотрят вопрос лишения Разумкова мандата на ближайшем съезде партии.
  • 5 ноября стало известно о желании Разумкова создать собственное межфракционное объединение, куда присоединятся некоторые депутаты "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец пригрозил, что депутаты, желающие вступить в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова, должны будут сложить свои мандаты.
  • Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием "Разумная политика", среди них 21 нардеп от  Слуги народа" и два от "Батькивщины".
  • Последние социологические опросы показывают значительный рост президентского рейтинга Разумкова. Его отставку с должности спикера парламента поддержали только 8% украинцев.

Алена Рощенко, УП
Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Министр культуры и информполитики Ткаченко подает в отставку – источник

Украина усиливает охрану границы с Беларусью - Монастырский

фотоГлава тюрьмы боевиков "Изоляция" арестован судом

Данилов ответил немецким социал-демократам: Возьмите по 2-3 беженца себе домой

ОБНОВЛЕНО Нашли повешенным кузена недавно умерших мэра Кривого Рога и его брата

Ярош призвал собратьев быть наготове

Все новости...
Разумков Дмитрий
В объединение Разумкова войдут 21 "слуга" и два "батькивщиновца"
Новости 5 ноября: объединение Разумкова, антиолигархический закон
Разумков назвал количество депутатов, которые войдут в его объединение
Последние новости
20:59
Премьер Косово заявил, что Сербия на Балканах ведет себя как РФ с Украиной и Беларусью
20:48
Всемирный банк планирует через 2 года представить новый рейтинг на замену Doing Business
20:32
Комитет предлагает создать ВСК по делу Труханова
20:09
Глава СБУ отчитался о борьбе с контрабандой: +980 млн в бюджет
19:57
Министр культуры и информполитики Ткаченко подает в отставку – источник
19:42
На трех столичных вокзалах ищут взрывчатку
19:30
Коллекторов максимально оштрафовали из-за жалоб потребителей
19:17
СНБО одобрил решение о санкциях за представительство Никарагуа в Крыму
18:58
Данилов: СНБО не может давать графиков по веерным отключениям электроэнергии
18:41
ВАКС заочно арестовал одесского миллиардера Галантерника
Все новости...