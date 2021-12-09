Саакашвили утверждает, что доказательством его вины выдвигают его поход "с Ющенко в баню"
Четверг, 9 декабря 2021, 16:21
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что сторона обвинения в грузинских судах выдвигает доказательством его вины поход в баню с Виктором Ющенко.
Источник: интервью Саакашвили изданию НВ
Прямая речь: "Мои суды и обвинения настолько смехотворны, что их серьезно не стоит обсуждать. Дело в том, что эти дела шили так, что не думали, что я сам появлюсь на суде. Например одно обвинение в растрате содержит факт похода вместе с Ющенко, [на тот момент занимавшим должность президента Украины], в серную баню, а также угощение чаем Хиллари Клинтон".
Детали: Эти обвинения касаются дела, в котором говорится о причастности экс-президента к растрате бюджетных средств.
Предыстория:
- Саакашвили прибыл в Грузию тайно 28 сентября, спрятавшись в вентиляционном канале грузовика. Он был задержан 1 октября после того, как он публично объявил о своем пребывании в стране.
- На следующий день в отношении экс-президента возбудили новое уголовное дело о незаконном пересечении границы, после чего он объявил голодовку.
- Власти Грузии заверили, что Саакашвили проведет в тюрьме Грузии не менее 6 лет. Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что никогда не помилует Саакашвили.
- После ухудшения его здоровья в результате длительного голодания экc-президент перевезли в военную больницу. После чего он прекратил 50-дневную голодовку. В настоящее время он принимает участие в судебных заседаниях по делу о незаконном пересечении границы.
- В Грузии Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы: суд признал его виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Тогда Гелашвили в центре Тбилиси избили сотрудники МВД, нанеся ему тяжелые травмы. Дело вторично возбудили в 2013 году, после окончания каденции Саакашвили. Пока срок в тюрьме бывший президент Грузии отбывает именно по этому приговору.