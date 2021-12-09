Саакашвили утверждает, что доказательством его вины выдвигают его поход "с Ющенко в баню"

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что сторона обвинения в грузинских судах выдвигает доказательством его вины поход в баню с Виктором Ющенко.

Источник: интервью Саакашвили изданию НВ

Прямая речь: "Мои суды и обвинения настолько смехотворны, что их серьезно не стоит обсуждать. Дело в том, что эти дела шили так, что не думали, что я сам появлюсь на суде. Например одно обвинение в растрате содержит факт похода вместе с Ющенко, [на тот момент занимавшим должность президента Украины], в серную баню, а также угощение чаем Хиллари Клинтон".

Детали: Эти обвинения касаются дела, в котором говорится о причастности экс-президента к растрате бюджетных средств.

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