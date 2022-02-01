Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Беспорядки организовывал экс-полицейский, подозреваемый в работе с боевиками; Порошенко пришел на допрос в ГБР: "Никакого сотрудничества не будет" – актуальные новости понедельника и ночи.

Об организации беспорядков

Украинские правоохранители заявляют, что предотвратили провокации, которые включали массовые беспорядки и насилия к полицейским во время акций в ряде городов Украины. Первая акция должна была состояться в Киеве под Офисом президента уже 31 января.

Организатором провокаций, которые планировались в ряде городов Украины и возле Офиса президента, оказался экс-полковник полиции Юрий Голубан, подозреваемый в сотрудничестве с российскими наемниками.

О Порошенко в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований по угольному делу и заявил, что никакого сотрудничества не будет.

Порошенко также пожаловался, что из-за даты допросов он не смог поехать на Донбасс, а потому, что отдал загранпаспорт – не поехал за границу, где запланировал встречи с иностранными дипломатами.

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