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Главные новости среды и ночи: исключение Трухина из "слуг", дополнительные войска США в Европе

Четверг, 3 февраля 2022, 08:00

США направят дополнительные 3 тысячи военных в Польшу, Германию и Румынию; Трухина исключили из "Слуги народа" - актуальные новости 2 февраля.

О войсках США

Президент Джо Байден отправит 2000 военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1000 военных, которые уже находятся в Европе, будут перемещены в Румынию.

Представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что решение развернуть 3000 американских военных в Восточной Европе было принято после широких консультаций с союзниками, но отметила, что этот шаг не был вызван конкретным событием последних дней.

О Трухине

Нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после публикации расследования "Украинской правды" о сокрытии причастности Трухина к ДТП с 6 пострадавшими. Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии.

О других важных новостях

Испанское издание El Pais заявило, что получило в свое распоряжение ответы США и НАТО на предложения России относительно так называемых "гарантий безопасности", и опубликовало их детали.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вскоре комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит, вводить ли "красный" уровень эпиднебезопасности в таких областях, как Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская и Хмельницкая.

По данным отчета американской разведки, импульсная электромагнитная энергия и ультразвук "правдоподобно объясняют" некоторые случаи таинственного "гаванского синдрома".

SpaceX отправила на орбиту спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления (NRO) США.

Канцлер Германии Олаф Шольц отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Правительство расширило действие программы "ЄПідтримка" на подростков в возрасте 14-18 лет — кроме стандартных категорий они смогут потратить свою тысячу гривен на образовательные курсы, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили работу совместного международного фонда в размере 35 млн фунтов стерлингов - он должен помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видеозапись с разговорами народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых по поводу получения денежных "откатов" за заключение тендеров и с момента разоблачения нардепа на получении взятки.

В центре Киева неподалеку от главного управления Службы безопасности Украины снова произошли столкновения с применением оружия между участниками ОО "Украинское знамя" и охранниками пункта обмена валют.

Украинская правда


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