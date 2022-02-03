Главные новости среды и ночи: исключение Трухина из "слуг", дополнительные войска США в Европе

США направят дополнительные 3 тысячи военных в Польшу, Германию и Румынию; Трухина исключили из "Слуги народа" - актуальные новости 2 февраля.

О войсках США

Президент Джо Байден отправит 2000 военных из США в Польшу и Германию, где они присоединятся к другим войскам. Еще 1000 военных, которые уже находятся в Европе, будут перемещены в Румынию.

Представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что решение развернуть 3000 американских военных в Восточной Европе было принято после широких консультаций с союзниками, но отметила, что этот шаг не был вызван конкретным событием последних дней.

О Трухине

Нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" после публикации расследования "Украинской правды" о сокрытии причастности Трухина к ДТП с 6 пострадавшими. Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии.

О других важных новостях

Испанское издание El Pais заявило, что получило в свое распоряжение ответы США и НАТО на предложения России относительно так называемых "гарантий безопасности", и опубликовало их детали.

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