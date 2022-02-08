Главные новости понедельника и ночи: Путин Зеленскому о "Минске", заявления Лукашенко

Путин Зеленскому о Минских соглашениях: нравится, не нравится? Терпи, моя красавица; Лукашенко пожаловался, что Путин не выполняет обещание, в Кремле ответили — актуальные новости 7 февраля и ночи.

О насмешливом обращении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку.

Российский президент напомнил, что Зеленский на выборах в своей программе обещал прекратить войну на Донбассе мирным путем.

О заявлениях Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину.

"Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.), с Россией вместе и электричество", - заявил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин обещал присвоить звание полковника армии РФ. Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не имеет такого права и считает, что это была "фигура языка".

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