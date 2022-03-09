Россия придумала еще один аргумент для нападения на Украину

В России заявили, что своим нападением на Украину якобы сорвали "широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины" на псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР".

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно РИА Новости: "Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на "ЛНР" и "ДНР", заявили в Минобороны РФ".

Реклама:

Детали: РИА Новости даже опубликовали какие-то документы, якобы подтверждающие подготовку Киевом "наступательной операции" на Донбассе. Эта операция якобы должна была проводиться в марте.

Но уже на первой странице так называемого "документа" написано "Із Києва" – на українських документах так не пишуть.

Фото из ТГ риа новости

В Минобороны РФ также заявили, что "соединения украинских войск, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове".

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины.

Российские пропагандисты в оправдание войны РФ против Украины пишут, что у Украины якобы была "ядерная программа", работы по которой активизировались в 2014 году.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский является неонацистом и расистом – мол, он якобы "дает свою охрану, чтобы нацисты спокойно проводили свои факельные шествия" и якобы запрещает "русский язык даже в аптеках".

Российские захватчики с помощью прокремлевских изданий распространяют фейковые новости о невероятных находках в Украине. За несколько дней оккупанты "нашли" в Украине "боевые наркотики" и уничтоженные патогены возбудителей чумы и сибирской язвы. Фото и видеодоказательств не публикуют.

При этом Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и ​​наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.

Роскомнадзор массово блокирует сайты, которые пишут о нападении России на Украину.

В России заблокировали созданный МВД Украины сайт "Ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ. Но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал. Но 3 марта Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении сервисов, которые собирают информацию о военнослужащих России, пленных или погибших в Украине.

4 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook на территории России. А потом Twitter и YouTube.

4 марта Госдума РФ приняла закон "о фейках", чтобы сажать в тюрьмы за правду о войне. Из-за этого закона ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавили свою работу. Среди них "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com.

6 марта в России на антивоенных митингах задержали по меньшей мере 4 359 человек – это было рекордное количество задержаний за 10 лет.

Российским школам раздали методички, как оправдывать войну против Украины: на уроках учителя должны пересказать школьникам 7-11 классов слова из выступления президента РФ Владимира Путина о причинах "специальной военной операции" против Украины и осуждать призывы к антивоенным акциям.