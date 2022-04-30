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Обнародованы спутниковые снимки разрушенного оккупантами завода "Азовсталь"

Алена МазуренкоСуббота, 30 апреля 2022, 23:06
Обнародованы спутниковые снимки разрушенного оккупантами завода Азовсталь
Twitter Christiaan Triebert

Спутники Maxar Technologies зафиксировали полное разрушение сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе, где скрываются украинские защитники.

Источник: журналист New York Times в Twitter

Детали: На снимках зафиксировано полное разрушение сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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В частности, заметны дыры от снарядов в крышах.

Почти все помещения превратились в руины, а жилые здания к востоку от завода разрушены.

 
TWITTER CHRISTIAAN TRIEBERT

Что было раньше: 30 апреля из заблокированного завода удалось эвакуировать 20 гражданских, однако на "Азовстали" остаются тысячи украинских защитников, в том числе почти 600 раненых.

Кроме того, в бункерах на "Азовстали" скрываются тысячи гражданских. Сначала россияне вообще отрицали, что на заводе есть гражданские и дети, но потом признали этот факт.

Несколько дней назад россияне уничтожили госпиталь, организованный украинскими бойцами на территории завода. Также была разрушена операционная. Медики больше не могут оказывать помощь раненым, не хватает медикаментов и оборудования, воды и пищи, царит антисанитария.

Предыстория:

  • Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди
  • Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш и в Киеве, и в Москве предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
  • Украинские власти надеялись 29 апреля эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь", а возможно и раненых бойцов. Однако в пятницу этого не произошло. 

Темы: АзовМариупольРосcиявойна
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