Обнародованы спутниковые снимки разрушенного оккупантами завода "Азовсталь"
Спутники Maxar Technologies зафиксировали полное разрушение сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе, где скрываются украинские защитники.
Источник: журналист New York Times в Twitter
Детали: На снимках зафиксировано полное разрушение сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе.
В частности, заметны дыры от снарядов в крышах.
Почти все помещения превратились в руины, а жилые здания к востоку от завода разрушены.
This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 30, 2022
Что было раньше: 30 апреля из заблокированного завода удалось эвакуировать 20 гражданских, однако на "Азовстали" остаются тысячи украинских защитников, в том числе почти 600 раненых.
Кроме того, в бункерах на "Азовстали" скрываются тысячи гражданских. Сначала россияне вообще отрицали, что на заводе есть гражданские и дети, но потом признали этот факт.
Несколько дней назад россияне уничтожили госпиталь, организованный украинскими бойцами на территории завода. Также была разрушена операционная. Медики больше не могут оказывать помощь раненым, не хватает медикаментов и оборудования, воды и пищи, царит антисанитария.
Предыстория:
- Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди.
- Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш и в Киеве, и в Москве предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
- Украинские власти надеялись 29 апреля эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь", а возможно и раненых бойцов. Однако в пятницу этого не произошло.