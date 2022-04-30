Обнародованы спутниковые снимки разрушенного оккупантами завода "Азовсталь"

Спутники Maxar Technologies зафиксировали полное разрушение сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе, где скрываются украинские защитники.

Источник: журналист New York Times в Twitter

Детали: На снимках зафиксировано полное разрушение сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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В частности, заметны дыры от снарядов в крышах.

Почти все помещения превратились в руины, а жилые здания к востоку от завода разрушены.

TWITTER CHRISTIAAN TRIEBERT

This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e ВИДЕО ДНЯ April 30, 2022

Что было раньше: 30 апреля из заблокированного завода удалось эвакуировать 20 гражданских, однако на "Азовстали" остаются тысячи украинских защитников, в том числе почти 600 раненых.

Кроме того, в бункерах на "Азовстали" скрываются тысячи гражданских. Сначала россияне вообще отрицали, что на заводе есть гражданские и дети, но потом признали этот факт.

Несколько дней назад россияне уничтожили госпиталь, организованный украинскими бойцами на территории завода. Также была разрушена операционная. Медики больше не могут оказывать помощь раненым, не хватает медикаментов и оборудования, воды и пищи, царит антисанитария.

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