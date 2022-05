Обнародованы спутниковые снимки разрушенного оккупантами завода "Азовсталь"

Спутники Maxar Technologies зафиксировали полное разрушение сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе, где скрываются украинские защитники.

Источник: журналист New York Times в Twitter

Детали: На снимках зафиксировано полное разрушение сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В частности, заметны дыры от снарядов в крышах.

Почти все помещения превратились в руины, а жилые здания к востоку от завода разрушены.

This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e