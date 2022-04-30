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Оприлюднені супутникові знімки зруйнованого окупантами заводу "Азовсталь"

Мазуренко Альона Субота, 30 квітня 2022, 23:06
Twitter Christiaan Triebert

Супутники Maxar Technologies зафіксували повне руйнування сталеливарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де переховуються українські захисники.

Джерело: журналіст New York Times у Twitter

На знімках зафіксоване повне руйнування сталеливарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Зокрема, помітні дірки від снарядів у дахах.

Майже усі приміщення перетворилися на руїни, а житлові будівлі на схід від заводу зруйновані.

 
TWITTER CHRISTIAAN TRIEBERT

Що було раніше: 30 квітня із заблокованого заводу вдалося евакуювати 20 цивільних, проте на "Азовсталі" залишаються тисячі українських захисників, серед них майже 600 поранених. 

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Крім того, у бункерах на "Азовсталі" переховуються тисяці цивільних. Спочатку росіяни взагалі заперечували, що на заводі є цивільні та діти, але потім визнали цей факт.

Кілька днів тому росіяни знищили госпіталь, який облаштували українські бійці на території заводу. Також була зруйнована операційна. Медики більше не можуть надавати допомогу пораненим, бракує медикаментів та обладнання, води та їжі, панує антисанітарія. 

Передісторія:

  • Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Захисники України зібралися на заводі "Азовсталь": полк "Азов", частина морських піхотинців, прикордонників та нацгвардійців. Там же, у підземеллях заводу, ховаються від бомб та обстрілів армії РФ цивільні люди.
  • Опинившись у безвиході, захисники Маріуполя закликали світ домовитися про процедуру "екстракшн", яку було застосовано в Дюнкерку за часів Другої світової війни. Зокрема, морпіхи просили президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана застосувати до них процедуру "екстракшн" та вивезти на територію Туреччини.
  • Генсек ООН Антоніу Гутерріш і в Києві, і в Москві пропонував, щоб ООН координувала зусилля щодо евакуації з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
  • Українська влада сподівалася 29 квітня евакуювати мирних жителів з заводу "Азовсталь", а можливо й поранених бійців. Але в п’ятницю цього не сталося. 

Теми: Азов МаріупольРосіявійна
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