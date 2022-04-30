Оприлюднені супутникові знімки зруйнованого окупантами заводу "Азовсталь"

Супутники Maxar Technologies зафіксували повне руйнування сталеливарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де переховуються українські захисники.

Джерело: журналіст New York Times у Twitter

На знімках зафіксоване повне руйнування сталеливарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Зокрема, помітні дірки від снарядів у дахах.

Майже усі приміщення перетворилися на руїни, а житлові будівлі на схід від заводу зруйновані.

TWITTER CHRISTIAAN TRIEBERT

This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e — Christiaan Triebert (@trbrtc) April 30, 2022

Що було раніше: 30 квітня із заблокованого заводу вдалося евакуювати 20 цивільних, проте на "Азовсталі" залишаються тисячі українських захисників, серед них майже 600 поранених.

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Крім того, у бункерах на "Азовсталі" переховуються тисяці цивільних. Спочатку росіяни взагалі заперечували, що на заводі є цивільні та діти, але потім визнали цей факт.

Кілька днів тому росіяни знищили госпіталь, який облаштували українські бійці на території заводу. Також була зруйнована операційна. Медики більше не можуть надавати допомогу пораненим, бракує медикаментів та обладнання, води та їжі, панує антисанітарія.

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