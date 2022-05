Оприлюднені супутникові знімки зруйнованого окупантами заводу "Азовсталь"

Супутники Maxar Technologies зафіксували повне руйнування сталеливарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де переховуються українські захисники.

Джерело: журналіст New York Times у Twitter

На знімках зафіксоване повне руйнування сталеливарного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Зокрема, помітні дірки від снарядів у дахах.

Майже усі приміщення перетворилися на руїни, а житлові будівлі на схід від заводу зруйновані.

This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e