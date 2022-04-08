Песков объяснил свои слова об окончании войны "в обозримом будущем"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил, что война в Украине может закончиться в "обозримом будущем", но российская армия пытается продвигаться в захвате украинской территории.
Источник: "Интерфакс"
Детали: Журналисты попросили Пескова уточнить заявление о сроках завершения "спецоперации" в Украине, сделанное накануне: идет ли речь о ближайших днях или обозримом будущем. Песков сказал: "Речь идет об обозримом будущем".
У него уточнили, что дает основания так полагать.
Прямая речь Пескова: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".
Этому предшествовало: 7 апреля, на 43-й день войны РФ против Украины, Дмитрий Песков в интервью Sky News признал, что у России "есть значительные потери войск", а также выразил надежду, что война в Украине завершится в ближайшие дни или в ближайшем будущем – по результатам либо боев, либо переговоров.
29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "основные задачи первого этапа спецоперации РФ выполнены" и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – "освобождении Донбасса", то есть его захвате.
Предыстория:
- 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину после 8 лет гибридной войны. Кремль называет войну "специальной военной операцией" и придумывает для нее все новые основания и цели.
- Российские войска покинули Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Сумскую области на фоне того, что не имели успеха в наземной операции, зато имели проблемы с личным составом и поставками. При этом в РФ назвали это "жестом доброй воли".
- Часть выведенных с севера войск РФ перебрасывает на восток Украины. Как ожидается, Россия попытается захватить полностью Донецкую и Луганскую области, она также бьется за территории Харьковской, Запорожской, Херсонской областей, пытается пробиться к Николаеву.