Песков объяснил свои слова об окончании войны "в обозримом будущем"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил, что война в Украине может закончиться в "обозримом будущем", но российская армия пытается продвигаться в захвате украинской территории.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Журналисты попросили Пескова уточнить заявление о сроках завершения "спецоперации" в Украине, сделанное накануне: идет ли речь о ближайших днях или обозримом будущем. Песков сказал: "Речь идет об обозримом будущем".

У него уточнили, что дает основания так полагать.

Прямая речь Пескова: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".

Этому предшествовало: 7 апреля, на 43-й день войны РФ против Украины, Дмитрий Песков в интервью Sky News признал, что у России "есть значительные потери войск", а также выразил надежду, что война в Украине завершится в ближайшие дни или в ближайшем будущем – по результатам либо боев, либо переговоров.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "основные задачи первого этапа спецоперации РФ выполнены" и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – "освобождении Донбасса", то есть его захвате.

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