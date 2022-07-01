В списке на обмен 29 июня была только одна женщина – "Азов"

В списке на обмен пленными, состоявшийся 29 июня, была только одна женщина-военнослужащая.

Источник: и.о. командира полка "Азов" Никита Надточий в видеообращении

‼️ Звернення т.в.о. обов'язки командира полку "Азов" майора Микити Надточія, Раз-Два, з приводу обміну військовополоненими, завдяки якому додому повернулися 43 бійця полку "Азов". pic.twitter.com/Ksw0kYRc9C Реклама: July 1, 2022

Прямая речь: "Всего было обменено 144 военнослужащих, среди них 95 военнослужащих – это защитники "Азовстали". Из всего этого списка на обмен была подана только одна женщина-военнослужащая.

В настоящее время там остается очень много женщин-медиков, выполнявших боевые задания на территории гарнизона "Мариуполь"".

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Детали: Надточий также отметил, что все вернувшиеся домой бойцы нуждаются в лечении и длительной реабилитации.

Что предшествовало: 29 июня в рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

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