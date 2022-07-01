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В списке на обмен 29 июня была только одна женщина – "Азов"

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 22:58
обмен пленными 29 июня, фото ГУР

В списке на обмен пленными, состоявшийся 29 июня, была только одна женщина-военнослужащая.

Источник: и.о. командира полка "Азов" Никита Надточий в видеообращении

Прямая речь: "Всего было обменено 144 военнослужащих, среди них 95 военнослужащих – это защитники "Азовстали". Из всего этого списка на обмен была подана только одна женщина-военнослужащая.

В настоящее время там остается очень много женщин-медиков, выполнявших боевые задания на территории гарнизона "Мариуполь"".

Детали: Надточий также отметил, что все вернувшиеся домой бойцы нуждаются в лечении и длительной реабилитации.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 29 июня в рамках крупнейшего с 24 февраля обмена пленными Украина вернула 144 военных, из которых 95 защитников "Азовстали".

Предыстория:

  • Украинские защитники Мариуполя, вывезенные в мае с территории "Азовстали", находятся в колонии в Донецкой области. Источники УП в украинских властях утверждали, что в Оленовке находятся 2 449 украинских военнослужащих в качестве военнопленных.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию проходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелья "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти без оружия к противнику.
  • 19 июня российские СМИ сообщили, что командиров полка "Азов" вывезли с оккупированной территории Донецкой области в Россию для "следственных действий". Перед тем командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко передал должностные обязанности майору Никите Надточию.

Темы: обменпленныеАзов
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