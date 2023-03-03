В Беларуси МиГ взлетел без радиолокационника, хотя власти говорят, что с самолетом "все хорошо" – СМИ

Российский истребитель МиГ-31К в пятницу поднялся в воздух в Беларуси без самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, хотя власти утверждали, что с радиолокационником "все хорошо".

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Дословно: "С аэродрома Мачулище МиГ-31К ВКС РФ взлетел в 09:00 и приземлился обратно в 11:01. Вместе с ним взлетал истребитель сопровождения с аэродрома Барановичи.

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Однако в связи с отсутствием в небе над Беларусью ДРЛО А-50У, вероятность запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" с МиГ-31К ВКС РФ несколько снизилась".

Детали: Как напоминает мониторинговая группа, А-50У отвечает за "сканирование" севера Украины, что позволяет выявлять работу украинских систем противовоздушной обороны и авиацию в воздухе, для дальнейшего запуска ракет с МиГ-31К, минуя ПВО.

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