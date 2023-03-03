Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси МиГ взлетел без радиолокационника, хотя власти говорят, что с самолетом "все хорошо" – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 марта 2023, 14:52
В Беларуси МиГ взлетел без радиолокационника, хотя власти говорят, что с самолетом все хорошо – СМИ
Иллюстративное фото, А-50, Минобороны РФ

Российский истребитель МиГ-31К в пятницу поднялся в воздух в Беларуси без самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, хотя власти утверждали, что с радиолокационником "все хорошо".

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Дословно: "С аэродрома Мачулище МиГ-31К ВКС РФ взлетел в 09:00 и приземлился обратно в 11:01. Вместе с ним взлетал истребитель сопровождения с аэродрома Барановичи. 

Реклама:

Однако в связи с отсутствием в небе над Беларусью ДРЛО А-50У, вероятность запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" с МиГ-31К ВКС РФ несколько снизилась".

Детали: Как напоминает мониторинговая группа, А-50У отвечает за "сканирование" севера Украины, что позволяет выявлять работу украинских систем противовоздушной обороны и авиацию в воздухе, для дальнейшего запуска ракет с МиГ-31К, минуя ПВО.  

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 февраля днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны
  • Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
  • Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.
  • Минобороны Беларуси 1 марта опубликовало видео с якобы неповрежденным самолетом А-50 в Мачулищах, который ездит по взлетно-посадочной полосе в темное время суток.
  • Партизаны, в свою очередь, обнародовали видео с дрона, который беспрепятственно сел на радиолокационную станцию этого самолета, несмотря на заявления властей Беларуси об охране территории аэродрома.
  • 2 марта мониторинговые группы сообщили, что российский радиолокационный самолет А-50У полетел из Беларуси в РФ для ремонта.
  • Администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко опровергла это заявление.

Темы: Беларусьистребителиавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: