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В Беларуси МиГ взлетел без радиолокационника, хотя власти говорят, что с самолетом "все хорошо" – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 марта 2023, 15:52
Иллюстративное фото, А-50, Минобороны РФ

Российский истребитель МиГ-31К в пятницу поднялся в воздух в Беларуси без самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, хотя власти утверждали, что с радиолокационником "все хорошо".

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Дословно: "С аэродрома Мачулище МиГ-31К ВКС РФ взлетел в 09:00 и приземлился обратно в 11:01. Вместе с ним взлетал истребитель сопровождения с аэродрома Барановичи. 

Однако в связи с отсутствием в небе над Беларусью ДРЛО А-50У, вероятность запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" с МиГ-31К ВКС РФ несколько снизилась".

Детали: Как напоминает мониторинговая группа, А-50У отвечает за "сканирование" севера Украины, что позволяет выявлять работу украинских систем противовоздушной обороны и авиацию в воздухе, для дальнейшего запуска ракет с МиГ-31К, минуя ПВО.  

Предыстория:

  • 26 февраля днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны
  • Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.
  • Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.
  • Минобороны Беларуси 1 марта опубликовало видео с якобы неповрежденным самолетом А-50 в Мачулищах, который ездит по взлетно-посадочной полосе в темное время суток.
  • Партизаны, в свою очередь, обнародовали видео с дрона, который беспрепятственно сел на радиолокационную станцию этого самолета, несмотря на заявления властей Беларуси об охране территории аэродрома.
  • 2 марта мониторинговые группы сообщили, что российский радиолокационный самолет А-50У полетел из Беларуси в РФ для ремонта.
  • Администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко опровергла это заявление.

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Темы: Беларусьистребителиавиа
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