В Беларуси МиГ взлетел без радиолокационника, хотя власти говорят, что с самолетом "все хорошо" – СМИ

Российский истребитель МиГ-31К в пятницу поднялся в воздух в Беларуси без самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, хотя власти утверждали, что с радиолокационником "все хорошо".

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Дословно: "С аэродрома Мачулище МиГ-31К ВКС РФ взлетел в 09:00 и приземлился обратно в 11:01. Вместе с ним взлетал истребитель сопровождения с аэродрома Барановичи.

Однако в связи с отсутствием в небе над Беларусью ДРЛО А-50У, вероятность запуска гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" с МиГ-31К ВКС РФ несколько снизилась".

Детали: Как напоминает мониторинговая группа, А-50У отвечает за "сканирование" севера Украины, что позволяет выявлять работу украинских систем противовоздушной обороны и авиацию в воздухе, для дальнейшего запуска ракет с МиГ-31К, минуя ПВО.

Предыстория:

26 февраля днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.

Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны.

Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.

Журналисты, сравнив спутниковые фото, пришли к выводу, что на крыльях самолета появились черные пятна после инцидента. В то же время подтвердить повреждения самолета не удалось, потому что пятна могут быть лишь визуальным эффектом, вызванным, например, снежным покровом на крыльях.

Минобороны Беларуси 1 марта опубликовало видео с якобы неповрежденным самолетом А-50 в Мачулищах, который ездит по взлетно-посадочной полосе в темное время суток.

Партизаны, в свою очередь, обнародовали видео с дрона, который беспрепятственно сел на радиолокационную станцию этого самолета, несмотря на заявления властей Беларуси об охране территории аэродрома.

2 марта мониторинговые группы сообщили, что российский радиолокационный самолет А-50У полетел из Беларуси в РФ для ремонта .

. Администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко опровергла это заявление.