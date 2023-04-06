Минобороны ищет борцов с коррупцией в министерстве

В Министерстве обороны объявили об отборе на должности в новосозданный Департамент по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: Минобороны

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Дословно: "Объявлен отбор на вакантные должности государственной службы в Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны Украины.

Отбор мотивированных и квалифицированных кадров в новосформированное подразделение осуществляется на вакантные должности государственной службы главных специалистов в отделы контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства, а также специалистов по вопросам выявления и предотвращения коррупции".

Детали: Новосозданный департамент займется выявлением коррупционных рисков в Минобороны.

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Будущие госслужащие должны не иметь судимостей и не находиться в Едином госреестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Преимуществом будет опыт работы, связанной с противодействием коррупции, и опыт в сфере публичных закупок.

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