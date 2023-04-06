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Минобороны ищет борцов с коррупцией в министерстве

Алена МазуренкоЧетверг, 6 апреля 2023, 21:40
Минобороны ищет борцов с коррупцией в министерстве
МИНОБОРОНЫ. ФОТО С САЙТА "АРМІЯINFORM"

В Министерстве обороны объявили об отборе на должности в новосозданный Департамент по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: Минобороны

Дословно: "Объявлен отбор на вакантные должности государственной службы в Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны Украины.

Отбор мотивированных и квалифицированных кадров в новосформированное подразделение осуществляется на вакантные должности государственной службы главных специалистов в отделы контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства, а также специалистов по вопросам выявления и предотвращения коррупции".

Детали: Новосозданный департамент займется выявлением коррупционных рисков в Минобороны.

Будущие госслужащие должны не иметь судимостей и не находиться в Едином госреестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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Преимуществом будет опыт работы, связанной с противодействием коррупции, и опыт в сфере публичных закупок.

Узнать больше: От вертолетов в Мексике до столовой в Константиновке. Что скрывают силовики по громким делам о коррупции в Минобороны

Предыстория: 

  • Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции. Особую огласку получила информация о "куриных яйцах за 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов. 
  • Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ. Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
  • Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Также уволили Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок Министерства обороны.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.
  • В конце февраля Министерство обороны опубликовало обновленные договора по закупке продуктов для армии, согласно которым, услуга по обеспечению питания будет составлять от 137 до 144, гривен, сроки контрактов сократили, а цены на продукты снизились. В частности, яйца будут стоить – 8-9 гривен.

Темы: Минобороныкоррупция
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