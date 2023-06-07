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Зеленский: Водой всех обеспечим, все основы для жизни будут сохранены

Ирина БалачукСреда, 7 июня 2023, 23:36
Зеленский: Водой всех обеспечим, все основы для жизни будут сохранены
Подвоз питьевой воды. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Президент Владимир Зеленский заверил, что регионы, которые зависели от Каховского водохранилища, будут обеспечены водой, а Украина сделает все возможное, чтобы преодолеть последствия российского экоцида и сохранить жизнь на затопленных территориях.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 7 июня

Прямая речь Зеленского: "Хочу отметить несколько вещей, которые важны для всей нашей страны, а особенно для людей в тех наших регионах, которые зависели от Каховского водохранилища.

Первое. Питьевой водой всех обеспечим. Во всех областях, районах, городах и селах, где это необходимо. Где сейчас идет подвоз питьевой воды, будут сделаны все необходимые системы снабжения. Постоянство снабжения − это главный принцип".

Детали: Он добавил, что все пострадавшие получат помощь − над этим работают и государственная и местная власть, и ГСЧС.

Президент также убежден, что мир и в дальнейшем останется с Украиной. Он добавил, что всех партнеров полностью проинформировали о том, что происходит, и о том, в какой помощи украинцы нуждаются сейчас.

Прямая речь Зеленского: "Какими бы ни были экономические, социальные, экологические последствия этой катастрофы, все основы для жизни будут сохранены. Херсонщина, Николаевщина, Запорожская, Днепровская области − мы видим всю проблематику и сделаем и возможное, и невозможное, чтобы созданные оккупантами проблемы были решены".

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Детали: Президент поблагодарил каждого воина, все подразделения, все бригады, которые продолжают бить оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Таврическом и других направлениях.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться. 

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: ЗеленскийводаКаховская ГЭС
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