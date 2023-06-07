Зеленский: Водой всех обеспечим, все основы для жизни будут сохранены

Президент Владимир Зеленский заверил, что регионы, которые зависели от Каховского водохранилища, будут обеспечены водой, а Украина сделает все возможное, чтобы преодолеть последствия российского экоцида и сохранить жизнь на затопленных территориях.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 7 июня

Прямая речь Зеленского: "Хочу отметить несколько вещей, которые важны для всей нашей страны, а особенно для людей в тех наших регионах, которые зависели от Каховского водохранилища.

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Первое. Питьевой водой всех обеспечим. Во всех областях, районах, городах и селах, где это необходимо. Где сейчас идет подвоз питьевой воды, будут сделаны все необходимые системы снабжения. Постоянство снабжения − это главный принцип".

Детали: Он добавил, что все пострадавшие получат помощь − над этим работают и государственная и местная власть, и ГСЧС.

Президент также убежден, что мир и в дальнейшем останется с Украиной. Он добавил, что всех партнеров полностью проинформировали о том, что происходит, и о том, в какой помощи украинцы нуждаются сейчас.

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Прямая речь Зеленского: "Какими бы ни были экономические, социальные, экологические последствия этой катастрофы, все основы для жизни будут сохранены. Херсонщина, Николаевщина, Запорожская, Днепровская области − мы видим всю проблематику и сделаем и возможное, и невозможное, чтобы созданные оккупантами проблемы были решены".

Детали: Президент поблагодарил каждого воина, все подразделения, все бригады, которые продолжают бить оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Таврическом и других направлениях.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.

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