Зеленский: Водой всех обеспечим, все основы для жизни будут сохранены
Президент Владимир Зеленский заверил, что регионы, которые зависели от Каховского водохранилища, будут обеспечены водой, а Украина сделает все возможное, чтобы преодолеть последствия российского экоцида и сохранить жизнь на затопленных территориях.
Источник: президент во время вечернего видеообращения 7 июня
Прямая речь Зеленского: "Хочу отметить несколько вещей, которые важны для всей нашей страны, а особенно для людей в тех наших регионах, которые зависели от Каховского водохранилища.
Первое. Питьевой водой всех обеспечим. Во всех областях, районах, городах и селах, где это необходимо. Где сейчас идет подвоз питьевой воды, будут сделаны все необходимые системы снабжения. Постоянство снабжения − это главный принцип".
Детали: Он добавил, что все пострадавшие получат помощь − над этим работают и государственная и местная власть, и ГСЧС.
Президент также убежден, что мир и в дальнейшем останется с Украиной. Он добавил, что всех партнеров полностью проинформировали о том, что происходит, и о том, в какой помощи украинцы нуждаются сейчас.
Прямая речь Зеленского: "Какими бы ни были экономические, социальные, экологические последствия этой катастрофы, все основы для жизни будут сохранены. Херсонщина, Николаевщина, Запорожская, Днепровская области − мы видим всю проблематику и сделаем и возможное, и невозможное, чтобы созданные оккупантами проблемы были решены".
Детали: Президент поблагодарил каждого воина, все подразделения, все бригады, которые продолжают бить оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Таврическом и других направлениях.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.