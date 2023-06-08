РФ ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый дом

Разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно РФ ответственна за то, что произошло.

Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США продолжают оценивать причины разрушения ГЭС.

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Однако, по ее словам, этого бы не произошло, если бы РФ не напала на Украину, а потому ответственность за катастрофу лежит на России, которая контролировала станцию.

Прямая речь: "Мы продолжаем оценивать, что произошло. Мы общаемся с украинцами. Разрушения и опустошения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины...

Эта плотина была под контролем России. И она несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной".

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