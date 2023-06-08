Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый дом

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 04:47
РФ ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый дом
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

Разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно РФ ответственна за то, что произошло.

Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США продолжают оценивать причины разрушения ГЭС.

Реклама:

Однако, по ее словам, этого бы не произошло, если бы РФ не напала на Украину, а потому ответственность за катастрофу лежит на России, которая контролировала станцию.

Прямая речь: "Мы продолжаем оценивать, что произошло. Мы общаемся с украинцами. Разрушения и опустошения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины...

Эта плотина была под контролем России. И она несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: СШАРосcияКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
На строительство новой ГЭС нужно не менее 5 лет – Укргидроэнерго
Зеленский – лидерам мира: Должны вместе привлечь РФ к ответственности за экоцид
Уровень воды в Каховском водохранилище ежечасно снижается на 5-7 см – МАГАТЭ
Наводнение разрушило много российских позиций на левом берегу Херсонщины – ISW
Последние новости
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
Все новости...
Реклама: