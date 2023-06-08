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РФ ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый дом

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 04:47
РФ ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый дом
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

Разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно РФ ответственна за то, что произошло.

Источник: брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: Пресс-секретарь Белого дома заявила, что США продолжают оценивать причины разрушения ГЭС.

Однако, по ее словам, этого бы не произошло, если бы РФ не напала на Украину, а потому ответственность за катастрофу лежит на России, которая контролировала станцию.

Прямая речь: "Мы продолжаем оценивать, что произошло. Мы общаемся с украинцами. Разрушения и опустошения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины...

Эта плотина была под контролем России. И она несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной".

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: СШАРосcияКаховская ГЭС
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