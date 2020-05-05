5 травня. Німецькі вчені моделюють пандемію, українські чиновники думають над виходом з карантину, зірки дуріють у соцмережах

Офіційні дані, актуальні на 15:30 5 травня

Україна на карантині 55-ий день.

До можливого поступового виходу з карантину лишається трохи більше двох тижнів, а вже з 11-го травня почнуться суттєві послаблення.

Щоправда, вони не будуть однаковими у всіх регіонах. Регіони з найвищою захворюваністю, нині це Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська області, підуть на "адаптивний карантин", наприклад там може відкритися менша кількість торговельних закладів.

Рекомендації для роботи парків, перукарень, непродовольчих магазинів тощо поки що не затверджені. Їх, запевняє головний санепідемлікар, обговорюватимуть з бізнесом. Перелік усіх підприємств, які зможуть відкритися, також ще допрацьовують.

Навчальний рік у школах закінчиться дистанційно.

Україна. Кількість добових хворих упала нижче 400

За весь час епідемії в Україні зафіксували 12 697 інфікованих коронавірусом. Майже сьома частина з них, 1 875, – одужала. 316 людей померли.

Найбільш охопленою коронавірусом уже кілька тижнів є Буковина, де кількість хворих наближається до 2 тисяч – 1 948. На другому місці Київ, що має понад півтори тисяч хворих. Третім регіоном з понад тисячею хворих стала Івано-Франківщина, вона ж має найбільше летальних випадків.

Уперше за 8 днів кількість добових хворих впала нижче 400 – 366 випадків за минулу добу, 4 травня.

У лідерах добових хворих удруге Одеська область.

Що відбувалося в регіонах:

Суми. Коронавірус виявили у патрульного, на самоізоляцію відправили цілу роту – 50 людей.

Коронавірус виявили у патрульного, на самоізоляцію відправили цілу роту – 50 людей. Одещина. Спалах зафіксували в громаді ромів села Нерубайське. Захворіли 11 людей, серед яких 5 дітей і 2 людей похилого віку. Усього в громаді живе півтори тисячі людей.

Спалах зафіксували в громаді ромів села Нерубайське. Захворіли 11 людей, серед яких 5 дітей і 2 людей похилого віку. Усього в громаді живе півтори тисячі людей. Запоріжжя . Коронавірус виявили у дитини психоневрологічного інтернату. Заклад на карантині ще з березня, усього там перебуває 126 дітей.

. Коронавірус виявили у дитини психоневрологічного інтернату. Заклад на карантині ще з березня, усього там перебуває 126 дітей. Київ. Міська влада відшкодовуватиме кошти на кремацію померлих з коронавірусом на прохання родичів.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях, за даними окупантів: у Криму 128 хворих (у Севастополі 91), в окупованих районах Донеччини – 133 (4 людей померли), Луганщини – 161 .

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

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Як Україна виходить з карантину

Уряд для бізнесу. "Найближчим часом" уряд презентує поетапний план підтримки бізнесу, запевняє прем’єр-міністр. Передусім допомагатимуть мікро- та малому бізнесу. Урядова підтримка має зачепити всі галузі економіки, зокрема промисловість.

За понад 50 днів карантину на мітинги через складну фінансову ситуацію виходили працівники ринків, фермери, ресторатори та інші ФОПи.

Львів і туризм. Міська влада показала попередній п’ятиетапний план виходу туристичної галузі з карантину. У травні в місті частково відкриють готелі, заклади грн харчування та музеї, у червні – відновлять організовані екскурсії та події під відкритим небом, у липні-серпні – міжнародне авіасполучення. У вересні-жовтні – події за участі обмеженої кількості людей, у листопаді-грудні – міжнародний туризм.

Київ і швидка їжа. З 5 травня, за дотримання вимог місцевої влади, у столиці можуть відкритися МАФи, що продають чай, каву та швидку їжу.

Для збереження маленьких кав’ярень в Україні вже кілька днів працює проект "Все буде кава!", який пропонує купити каву наперед, а по закінченню карантину забрати її на касі.

Чернівці і громадський транспорт. В обласному центрі Буковини, яка має найбільше хворих на всю Україну, після послаблень карантину планують збільшити частоту руху громадського транспорту.

Обмеження кількості пасажирів у салоні через епідемію викликає занепокоєння в перевізників, які пояснюють, що їм невигідно возити людей і вимагають підняти вартість проїзду "мало не до 15 гривень", каже міський голова.

Бунти місцевої влади

Черкаси. До Головного слідчого управління прийшли близько 200 містян, аби підтримати міського голову Анатолія Бондаренка та членів виконкому, які послабили карантин до рішення уряду. Представники місцевої влади мали отримати повістки на допит.

Люди тримали плакати "Де справа на "Велюр" та "Епіцентр"? Закон один для всіх".

Фото: Суспільне

Одеса. Міський голова Геннадій Труханов, який тижнем раніше вишикував комунальників і місцеву техніку на парад, назвав прогулянки містян біля моря протестом проти "подвійних стандартів і безсовісної поведінки" центральної влади.

Несправедливістю Труханов також назвав роботу ресторанів у готелях.

"Там сидять люди, працює персонал, усе, як зазвичай. А в 100 метрах стоїть зачинений ресторан, працівники якого не розуміють – а чим ми гірші?", – сказав очільник Одеси.

Щоправда, заклади відкриті не лише в готелях. 3 травня у курортному районі міста Аркадія працювали деякі магазини, кафе, частина містян гуляла без масок.

Мукачево, Закарпаття. Голова Закарпатської ОДА, нещодавно призначений Зеленським, поскаржився правоохоронцям на Мукачівську міськраду, яка 30 квітня вирішила відкрити речові ринки та торговельні центри.

Люди всього світу більше хвилюються за життя, ніж за відновлення економіки

Загальна кількість випадків COVID-19 у світі перевалила за 3,6 млн.

Протягом доби хворих на планеті побільшало приблизно на 76 тисяч. Кількість нових випадків зменшується четверту добу поспіль.

Найбільше інфікованих з’явилось у США, Росії, Великій Британії.

У Росії новий пік – лише в Москві за добу майже 6 тисяч нових випадків захворювання, що в 15 разів більше ніж по всій Україні.

У США прогнозують, що кількість заражень збільшиться до 200 тисяч щодня, при цьому смертність від коронавірусу в країні зросте вдвічі до початку червня.

Незважаючи на поступове зниження темпів поширення хвороби, переважна більшість людей в усьому світі хочуть, щоб їхні уряди віддавали пріоритет порятунку життів, а не перезапуску економіки.

Німецькі науковці спрогнозували декілька варіантів розвитку пандемії.

Найчастіше вони називають один рік як термін, впродовж якого доведеться залишити ті чи інші карантинні обмеження.

Після цього буде винайдена та запущена у виробництво вакцина. Однак поширення захворювання в цей рік може пройти нерівномірно, зменшитися влітку і повернутися з новою силою ближче до зими.

Виявилось, що коронавірус у Європі з’явився набагато раніше, ніж було зафіксовано офіційно.

Французька лікарня повторно протестувала старі аналізи пацієнтів з пневмонією і виявила, що вона лікувала чоловіка з коронавірусом ще 27 грудня, майже за місяць до того, як уряд підтвердив перше зараження.

ВООЗ відповіла, що цей випадок не є дивним, і що, можливо, були ще більш ранішні зараження.

Світ прямує до виходу з карантину, але є виключення

Президент Туреччини анонсував поетапне послаблення карантинних обмежень в країні, яке, як і в Україні, має початись 11 травня.

Країна почне з відновлення роботи перукарень і торгових центрів, зняття обмежень на поїздки до 7 міст та дозволів на обмежені прогулянки для літніх людей та дітей.

На півночі Туреччини, поки люди сиділи на карантині, містом гуляло величезне стадо овець. Тварини йшли порожніми вулицями за пастухом, іноді зупиняючись, щоб пастися на газоні.

Того ж 11 травня Чехія дозволить пасажирські перевезення через кордон автобусами та залізничним транспортом.

Водночас, прем'єр-міністр Нової Зеландії, які вдалось взяти під контроль поширення вірусу, каже, що країна ще "протягом тривалого часу" не відкриє кордони з іншими державами.

В Ізраїлі продовжили до 26 травня стеження за зараженими людьми за даними мобільних телефонів.

Молдова вже 15 травня має скасувати надзвичайний стан.

У Китайському Гонконзі беруть курс на повернення до нормального життя. Тамтешній голова адміністрації Керрі Лем дозволив збиратись разом вже не 4, а 8 людям, пообіцяв відкрити тренажерні зали і кінотеатри та дозволити працювати бари з обмеженнями по заповненності. Зміни почнуть працювати 8 травня. Цього місяця, але пізніше, також мають відкрити школи.

Літнім людям в Ірландії нарешті дозволили виходити на вулицю і від'їжджати вже не на 2, а не 5 кілометрів від дому, але за умови, що вони не будуть контактувати з іншими. Хоча повна ізоляція для людей понад 70 років була радше порадою, а не зобов’язанням, і влада країни досі рекомендує сидіти вдома.

Паралельні війни: американська версія викликала сумніви, російські шпигуни знов відзначились

У ВООЗ назвали спекулятивними звинувачення Китаю у штучному створенні коронавірусу і сказали, що США не надали доказів такої версії. Раніше її висловлював Дональд Трамп.

Крім того, The Guardian, посилаючись на власні джерела в органах розвідки, пише про відсутність доказів того, що вірус взагалі міг просочитись з лабораторії. Таку думку висловлював держсекретар США Майк Помпео. Видання Daily Telegraph також публікувало цитати з нібито звіту альянсу "П’ять очей" зі звинуваченням в біку Китаю.

Однак співрозмовники The Guardian сказали, що хоч дії Пекіна, ймовірно, і не були прозорими, цей "звіт" не мав стосунку до альянсу спецслужб. Вони висловили побоювання через ескалацію міжнародної обстановки навколо теми вірусу.

Спецслужби Британії заявили, що викрили хвилю нападів хакерів, які намагались вкрасти дані про вакцину від COVID-19. Зловмисники, за офіційною інформацією, діяли від "ворожих держав": Росії, Китаю та Ірану.

Єврокомісія зібрала міжнародну донорську онлайн-конференцію для збору коштів на розробку вакцини й ліків. За її результатами вдалось зібрати 7,4 мільярди євро.

Як "нудьгують" зірки: Світоліна між спортом і шоколадом, Ратаковскі "одружує" пса

Багато хто, нудьгуючи на карантині, шукає нові розваги або відкриває для себе нові варіанти для ізольованого дозвілля.

Перша ракетка України Еліна Світоліна захопилась зйомкою відео для TikTok, веселить там фанатів танцями і жартами.

Вона показала, як проводить свій тиждень: більшість часу вона тренується, але знаходить час на відпочинок із шоколадно-горіховою пастою і вином.

View this post on Instagram #motivation 🤷🏼‍♀️🤦🏼‍♀️😁 #itsokaynottobeokay A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on May 4, 2020 at 8:12am PDT

Модель Емілі Ратаковскі влаштувала весілля. Але не своє, а собаки Коломбо. Зірка відсвяткувала "одруження" разом з друзями та бойфрендом.

Не лише тварини знайшли своє щастя на карантині. Модель і телезірка Крістін МакГіннесс розповіла, що ізоляція врятувала її шлюб, і вони разом із чоловіком стали однаково піклуватись про дітей.

Британська актриса Джоанна Ламлі потішила фанатів і "вбивала" з ними час просто у довгій черзі до супермаркету. Тримаючи дистанцію зірка робила селфі з охочими.

"Манчестер Юнайтед" продовжує жертвувати гроші на боротьбу з епідемією. Тепер англійські футболісти пообіцяли передати 300 тисяч фунтів місцевим школам. Їх мають використати для допомоги нужденним родинам з предметами першої необхідності.