Війна. День 69. ОНЛАЙН

16:15

Володимир Зеленський вперше з початку війни звернувся до депутатів Верховної Ради. Цитати з промови

🔻Ви – народні депутати найвеличнішої держави в сучасному світі! Впевнений у цьому! Ви – народні депутати України. Ключові слова – "народ" і "Україна".

🔻Порядок денний Верховної Ради очевидний. Ключове слово – "порядок". Тому що немає часу на спам, на сварки й на піар – вас і так всі знають.

🔻Ви – частина великого українського війська. Ваш фронт – це законодавче поле, на якому ви маєте працювати для нашого народу, для кожного з нас, для нашої держави, для нашої перемоги. Як наша армія, як і вся країна. Працювати 24/7. Без вихідних, без зайвих емоцій, гасел тощо. Сьогодні у нас із вами – одна партія, і ця партія – Україна. Одна фракція – Україна. У нас одна монобільшість – Україна.

🔻Зараз відсутність депутата виправдовують лише дві речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави або його смерть заради інтересів держави. Інше для України не становить сьогодні жодного інтересу. Інше їй не потрібно, іншого в ній не буде! Інше йде слідом за російським військовим кораблем!

🔻Мені здається, що закони мають бути вчасними, як ленд-ліз. Влучними, як наша "Стугна" і "Байрактар". І приносити користь, як "Нептун". І славу, як наше військо. І бути такими, що увійдуть в історію, як народ України!​