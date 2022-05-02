Хроніка 68-го дня війни з Росією. Події ОНЛАЙН

68 день великої війни Україна зустрічає новими жорсткими боями на сході країни. Окупанти підтягують сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста.

В неділю вдалося вивезти більше ста цивільних з Азовсталі. Сьогодні продовжуються спроби евакуювати наших людей з Азовсталі та з Маріуполя в цілому.

Росія продовжує стріляти по Україні з ракет та артилерії. Деякі населені пункти Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей перебувають в окупації.

"Українська правда" кожен день записує головні події та оцінки в цьому тексті.

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