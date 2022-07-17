Хроніка подій 144-го дня великої війни. ОНЛАЙН

18:38

Russia is a terrorist state❗

У Копенгагені пройшов мітинг з вимогою визнати Росію країною-терористом та вкотре привернути увагу др війни в Україні. З промовою на ньому виступив посол України в Данії Михайло Видойник.

Учасники акції, як розповіла УП українка Олександра Євдокімова, пройшлися найбільш людними місцями Копенгагена. До них також долучилися друзі з Білорусі та Чечні.

"Проживаючи в Данії, я бачу, як тема війни в Україні відходить на задній план, а данці продовжують жити у своїй безпечній скандинавській бульбашці.

Мені було важливо нагадати їм, через що проходить моя країна кожен день, і донести, що Росія – країна терорист, і будь-які контакти з нею мають бути розірвані", – ділиться дівчина.