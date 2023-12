Хроніка подій 144-го дня великої війни. ОНЛАЙН

22:28

Рівно 8 років російські бойовики на сході збили літак "Малайзійських авіаліній" МН17. У роковини цієї трагедії низка посадовців країн Заходу та послів виступили із заявами, закликавши притягнути винних до відповідальності.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра:

8 years ago today, 298 innocent people died tragically after the downing of flight MH17. My thoughts are with the victims and their families. The Netherlands continues to fight with allies for establishing truth, justice and accountability for all those affected by this tragedy. pic.twitter.com/sdtLQ8hFi9 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) July 17, 2022

Посол США Бріджит Брінк:

8 years ago, a 🇷🇺 missile brought down MH17 over Ukraine, killing 298 people. I honor their memories, even as 🇷🇺 missiles continue to fall on Mykolaiv, Dnipro, and other 🇺🇦 cities, killing civilians and demonstrating the Kremlin’s disregard for international law and human life. pic.twitter.com/M60TyH1hc6 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 17, 2022

Посол Британії Мелінда Сіммонс:

#OnThisDay 8 years ago MH17 was shot out of the sky. 🇷🇺 should be held to account so families and friends of all those who lost their lives get the justice they deserve. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 17, 2022

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс: