Хроника событий 144 дня великой войны. ОНЛАЙН
144 день українська армія тримає широкий фронт, що тягнеться від Харківщини до Херсонщини.
Росіяни досі не можуть захопити Луганщину повністю, у двох населених пунктах, Білогорівці та Верхньокам‘янці, тривають запеклі бої.
На Словʼянському та Бахмутському напрямках росіяни намагалися покращити тактичне положення і встановити контроль над Вуглегірською ТЕС, однак українські військові змусили противника відійти.
Російські спецслужби активізували діяльність в країнах східної Європи і намагаються виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.
У цьому тексті ми повідомляємо про ситуацію на фронті та інші важливі події цієї війни.
Читайте також хроніку попереднього воєнного дня
8 років від страшного теракту Росії в Україні, який зачепив сотні людей з різних країн світу. І змусив задуматись тих, хто був дуже далеко від війни на Донбасі.
8 років з того дня, коли російські бойовики збили цивільний літак рейсу МН-17, що летів з Амстердама у Куала-Лумпур. Тоді загинули 298 людей.
Ілюстрації – Андрій Єрмоленко
📍Бахмутський район, Донеччина. У неділю внаслідок російських обстрілів поранено трьох дорослих від 38 до 64 років і трьох дітей 2019, 2020 та 2013 років народження.
Зруйновані приватні будинки, господарські споруди та гаражі.
⚡ Вечірнє звернення Зеленського. У ньому президент пояснив усунення від посад голови СБУ Баканова та генпрокурорки Венедіктової.
А також говорив про інші кадрові рішення та викриття зрадників. Головне зі звернення:
- Працівниками Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України був затриманий колишній керівник Головного управління СБУ в Автономній республіці Крим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді. Всі його злочинні дії задокументовані.
Так само відповідатимуть і всі, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах Російської Федерації. Йдеться про передачу ворогу таємної інформації та інші факти співпраці з російськими спецслужбами.
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Я відвідав прифронтові регіони. Особисто розбирався з діяльністю, зокрема, правоохоронних органів. За результатами цього, як ви вже знаєте, були ухвалені кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки – Херсон, Харків.
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Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.
Такий масив злочинів ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.
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Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.
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Те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. Доручив Прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу.
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Станом на 19-ту годину сьогодні Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет.
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Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично в порушення санкційного режиму.
Це питання не просто про турбіну. Це питання про дотримання санкцій. Якщо зараз буде одне порушення, то лише питання часу, коли будуть і наступні. Росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій.
Рівно 8 років російські бойовики на сході збили літак "Малайзійських авіаліній" МН17. У роковини цієї трагедії низка посадовців країн Заходу та послів виступили із заявами, закликавши притягнути винних до відповідальності.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра:
8 years ago today, 298 innocent people died tragically after the downing of flight MH17. My thoughts are with the victims and their families. The Netherlands continues to fight with allies for establishing truth, justice and accountability for all those affected by this tragedy. pic.twitter.com/sdtLQ8hFi9— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) July 17, 2022
Посол США Бріджит Брінк:
8 years ago, a 🇷🇺 missile brought down MH17 over Ukraine, killing 298 people. I honor their memories, even as 🇷🇺 missiles continue to fall on Mykolaiv, Dnipro, and other 🇺🇦 cities, killing civilians and demonstrating the Kremlin’s disregard for international law and human life. pic.twitter.com/M60TyH1hc6— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 17, 2022
Посол Британії Мелінда Сіммонс:
#OnThisDay 8 years ago MH17 was shot out of the sky. 🇷🇺 should be held to account so families and friends of all those who lost their lives get the justice they deserve.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 17, 2022
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс:
8 years ago #Russia and its proxies shot down Malaysia Airlines flight #MH17, my solidarity with the families of the victims. As we see now: impunity leads to more atrocities. We must bring all the perpetrators of this crime and ongoing war in 🇺🇦 to justice @DutchMFA @WBHoekstra— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 17, 2022
Зеленський забрав посади у голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової. Замість очільниці прокуратури працюватиме її заступник Олексій Симоненко.
У Росії контрактники з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, кажуть про погрози та тиск з боку командування.
"Ми всі написали рапорти, командування відреагувало негативно. Тобто почалися погрози з боку командування…
Погрожували на рапорти, казали, що до ППД (пункт постійної дислокації — ред.) ніхто не потрапить, приїжджав начальник військово-слідчого відділу Дніпропетровської та Херсонської області. Говорили, що створили штурм-загін під Луганськом і після СІЗО-1 відправляють усіх туди", – розповідає один із військових.
"Тиск на Росію треба посилювати, а не послаблювати."
Поговорив з @JustinTrudeau. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2022
Посольство України в Ізраїлі:
"Російська агресія проти України поширюється й на Ізраїль.
Нещодавно, поряд із помітною пропагандистською атакою в соціальних мережах, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі."
Що відбувається на фронті – зведення Генштабу станом на 18 годину 17 липня:
🟧 на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін. Росія задіяла артилерію для обстрілів прикордонних населених пунктів Студенок, Волфине, Білопілля, Нові Вирки та Іскрисківщина.
Триває повітряна розвідка прикордонних районів Чернігівщини та Сумщини
🟧 на Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі.
Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших.
📢 Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова
З метою порушення системи управління Сил оборони та недопущення ведення повітряної розвідки противник активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби
🟥 на Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах встановити контроль над Сіверськом та просуватися у напрямку Бахмута
🟥 на Слов’янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших.
Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли
🟥 на Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого.
Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.
🟥 на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зокрема зафіксовано біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового.
Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої.
Окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч та безславно вдалися до втечі
🟥 на Південнобузькому напрямку ворог систематичними обстрілами намагається порушити логістичне забезпечення наших військ.
Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших.
Завдав ракетних ударів по Миколаєву.
Russia is a terrorist state❗
У Копенгагені пройшов мітинг з вимогою визнати Росію країною-терористом та вкотре привернути увагу др війни в Україні. З промовою на ньому виступив посол України в Данії Михайло Видойник.
Учасники акції, як розповіла УП українка Олександра Євдокімова, пройшлися найбільш людними місцями Копенгагена. До них також долучилися друзі з Білорусі та Чечні.
"Проживаючи в Данії, я бачу, як тема війни в Україні відходить на задній план, а данці продовжують жити у своїй безпечній скандинавській бульбашці.
Мені було важливо нагадати їм, через що проходить моя країна кожен день, і донести, що Росія – країна терорист, і будь-які контакти з нею мають бути розірвані", – ділиться дівчина.
|Фото: Олександра Євдокімова
ГУР Міноборони доповідає, що Росія розширює масштаби військової підготовки для дітей. Лише в Бєлгородській області відкрито 500 кадетських та близько 1 000 юнармійських класів.
Вінниця після ракетного удару у фотографіях подружжя Ліберових 💔
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Приморський райсуд Одеси засудив чоловіка до 4 років за антидержавні дописи в соцмережі "Одноклассники" та зобов'язав його прочитати 10-томну монографію Михайла Грушевського "Історія України-Руси" 😌
Упродовж березня-травня 2022 року чоловік писав, що "Харків, Маріуполь, Суми, Дніпропетровськ та інші міста збудовані російськими царями та князями", що весь південь і схід України – це вигадана "Новоросія, де живуть руські люди", тож їм треба брати зброю до рук і боротися за свою "свободу" від київської влади і приєднання до Росії.
Допис супроводжувався зображенням карти України, на якій Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області та Крим візуально зараховані до складу Росії.
Пропагандисти показали, як окупанти знущаються над українськими військовими в полоні – зокрема їх змушують перефарбовувати мости в колір російського прапора 😓
Працює артилерія 59 окремої мотопіхотної бригади 💪
У Запорізькій ОВА повідомили, що серія вибухів у Запоріжжі близько 14-15 години – це удари росіян з реактивних систем по деяких населених пунтках на лінії зіткнення.
Постраждалих, попередньо, немає. Інфраструктура не пошкоджена.
На кількох полях виникла пожежа.
19-річний строковик Національної гвардії України 17 липня вразив із ПЗРК "Ігла" вже шостий російський літак.
З Білоцерківського національного аграрного університету на Київщині відрахували студентку, яка, висловлюючись у своєму інстаграмі про війну, заявила, що вважає правильним "прийняти ворога з добром".
"Я не доначу ЗСУ і не їм м'яса, бо я не підтримую вбивства, я не підтримую ВІЙНУ. Найрозумнішим рішенням, на мою думку, буде скласти зброю і прийняти ворога з добром.
Це звучить дивовижно, але це найрозумніше, що може зробити освічена людина", – написала дівчина у своїй сторіс.
Керівництво університету не лише відрахувало дівчину (ймовірно, її звати Ельвіра), а й звернулося до СБУ та Нацполу.
Дівчина вчилася на 4 курсі факультету ветеринарної медицини.
У Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу міста 14 липня.
19-річний строковик Національної гвардії України знищив ще один ворожий штурмових Су-25
Подружжя весільних фотографів Костя та Влада Ліберови з Одеси тепер знимкує війну. Дивіться фото та читайте їхню історію у матеріалі "УП. Життя"
Вночі 17 липня ворог обстріляв Київський район Харкова - поліція документує наслідки ракетних ударів— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) July 17, 2022
🔗https://t.co/ggmHyZV3wX#stoprussia pic.twitter.com/gSM8MmnVm1
🤡Посольство Росії у Швейцарії погрожує подати до суду на швейцарську газету Neue Zurcher Zeitung, яка опублікувала матеріал із мемами на російського президента Владіміра Путіна та Володимира Зеленського.
Ось так зобразили президента Росії
I'm not saying someone close to him needs to poison his food, but ...🤭— Soylent Smurf (@SoylentSmurf) March 1, 2022
#PutinWarCriminal #Putin #putinmemes pic.twitter.com/mchSEdIVBf
А так президента України
Keep fighting #CaptainUkraine @ZelenskyyUa #StandingWithUkraine pic.twitter.com/E8iaweELyy— Duke of Lancaster 🏳️🌈🇪🇺✡️🔶 🇺🇦 (@theshadowboxera) March 1, 2022
Наслідки обстрілу Миколаєва. Росіяни влучили в об'єкти промисловості та інфраструктурні об'єкти
💪Поляки та білоруси продовжують збирати гроші на Байрактари для України. На рахунках обох зібрань вже по 15 мільйонів злотих.
Командувач авіації Британії заявив, що британські військові літаки й пілоти готові до війни з Росією, якщо вона становитиме загрозу Лондону або його союзникам.
"Для мене немає сумніву, що Росія – це найбільш нагальна загроза британській та європейській безпеці. Просто гляньте на її дії не лише в Україні, а й у Грузії до того… Не сумніваюсь, що ми тренуємось, аби бути готовими саме до цієї чіткої та наявної загрози. Ми, звісно ж, сподіваємось, що до цього не дійде і достатньо лише стримування, але якщо настане день, коли Росія здійснить агресію проти держави НАТО, ми будемо готові"
Державне бюро розслідувань затримало співробітника СБУ, який працював на спецслужби РФ та передавав їм таємні дані
Представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав європейців до "стратегічного терпіння" на тлі зростання цін, викликаного запровадженням санкцій проти Росії.
"Оскільки ми не хочемо воювати з Росією, економічні санкції та підтримка України є основою цієї відповіді. І наші санкції починають давати ефект, і він буде ще більшим у найближчі місяці".
💪Бойові втрати противника
- особового складу – близько 38300 (+160) осіб,
- танків ‒ 1684 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,
- артилерійських систем – 846 (+0) од,
- РСЗВ - 248 (+1) од,
- засоби ППО - 110 (+1) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),
- крилаті ракети - 166 (+4),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,
- спеціальна техніка - 68 (+0).
Вказано, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Ситуація в регіонах
🔴Черкаська область: ніч минула спокійно. Напередодні близько 17 години – "приліт" двох ракет в одне із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство: потерпілих немає, знищено сільгосптехніку та нечисельне поголів’я худоби. Пожежу ліквідували.
🔴Сумська область: минулої доби ворог обстрілював громади Сумщини: Глухівську, Есманьську, Новослобідську, Білопільську, Шалигінську, Хотінську.
В суботу ввечері стався мінометний обстріл на Краснопільщині – понад 10 "прильотів".
Вночі в Охтирському та Шосткинському районах – мінометні обстріли громад. Минулося без жертв та руйнувань. Деталі з’ясовуються.
🔴Харків: вночі внаслідок ракетного удару сталося загорання другого поверху 5-ти поверхової виробничої будівлі у Київському районі. Госпіталізована одна людина.
Вночі також окупанти вдарили по Дергачах Харківського району. Унаслідок обстрілу сталося загорання виробничої будівлі, автомобілю. Попередньо — постраждалих немає.
🔴Миколаївська область: вночі Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах. Детальна інформація уточнюється.
По області: в суботу росіяни обстрілювали Шевченківську, Галицинівську громади Миколаївського району. У с. Шевченкове Шевченківськоі громади внаслідок обстрілів три людини загинули та троє зазнали поранень.
Внаслідок обстрілів у Широківській громаді вчора одна жінка загинула та зруйновано житловий будинок.
Вчора ввечері – обстріли в Інгульській громаді. Внаслідок влучань горіли поля. Також ввечері – обстріли с. Володимирівка Володимирівської громади. Влучання за межами населеного пункту. За попередньою інформацією постраждалих та пошкоджень немає
У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
🔴Дніпропетровська область: ворог обстріляв Апостолівську громаду у Криворізькому районі. Без руйнувань та постраждалих. У інших районах на ранок спокійно.
🔴Луганська область: ворог завдав два авіаудари, по населених пунктах влучили чотири ракети.
Також зафіксовано три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.
"Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли", – зазначає Луганська ОВА.
🔴Донецька область: росіяни гатять з артилерії, РСЗВ "Ураган", скинули ракету 9н723 Іскандер-М.
Під обстрілами Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, с.Новоолександрівка, с.Журавка, с.Іллінка, с.Стародубівка.
Пошкоджено 20 приватних будинків, приміщення сільськогосподарського підприємства, палац культури.
Зранку сталося три ракетних удари по Торецькій громаді: одна ракета влучила у житловий квартал Торецька, дві – у Залізне, де пошкоджено школу та дитсадок. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу.
У Соледарі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в місцевому центрі дитячої та юнацької творчості, на місці працюють рятувальники.
За добу по області троє загиблих і 12 поранених цивільних.
🔴Херсонська область: вибухи протягом суботи. У Херсоні на центральних вулицях розгорнуто декілька блокпостів, на яких перевіряли не лише транспорт, сумки та документ – людей примушували знімати взуття.
"Таке занепокоєння окупантів спричинене підвищенням активності партизанського руху на Херсонщині",– пояснюють у законній адміністрації області.
Новини Донеччини: російська армія атакувала цивільні об'єкти у Торецьку і Залізному, в Костянтинівці й Соледарі
💪Два села Луганщини залишаются під контролем ЗСУ
Активна розминка від наших захисників🤸♀
To the Channing Tatums of the world: here are some tips from Ukrainian infantry to keep your body chiseled.— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 16, 2022
Video by Braty po Zbroi NGO pic.twitter.com/ykNmW2EZvD
Зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати визначені завдання. За наявною інформацією, у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.
На Сіверському напрямку без особливих змін. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".
На Слов’янському напрямку здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах Дібровного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки.
На Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат та відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки.
На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наші позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій українських військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.
На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігається загроза повторення таких дій ворога у регіоні.
Для виявлення змін у положенні ЗСУ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного і тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.
Важливі новини ночі
- Припинення оперативної паузи російських військ навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але буде продовженням наземних штурмів, зосереджених на напрямках Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут — Інститут вивчення війни
- В окупованому Алчевську Луганської області пролунали вибухи — ЗСУ ракетами HIMARS знищили російський склад боєприпасів
- У Миколаєві вночі прогриміло близько 10 потужних вибухів — мер міста Олександр Сєнкевич
- Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 17 липня – з Покровська до Львова, який відправиться о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.