Хроніки війни. День 154. ОНЛАЙН

09:00

Ситуація в регіонах станом на ранок

📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Одеська, Кіровоградська, Хмельницька, Тернопільська області, Черкащина, Вінничина, Полтавщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина

Ніч минула відносно спокійно.

📍Сумщина

Протягом доби ворог здійснював обстріли прикордонних громад Сумщини.

В Краснопільській та Есманській громадах – обстріли ввечері 26 липня, в обох випадках – без жертв.

Вночі ворог обстрілював Великописарівську та Глухівську громади з мінометів та Градів. Без жертв та руйнувань.

📍Дніпропетровщина

Ворог знову стріляв по Нікопольському та Криворізькому районах. У Нікопольському районі під удари "Градів" потрапило місто Марганець. Одна жінка поранена, госпіталізована. У місті пошкоджено 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок, кілька торгівельних кіосків та транспорт промислового підприємства.

У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. У селі Велика Костромка пошкоджена електромережа. Людей не зачепило.

📍Харківщина

Станом на 04-35 у м. Харків в Індустріальному районі внаслідок обстрілу горіли кілька автомобілів. Частково зруйновано будівлю об’єкту критичної інфраструктури.

Зранку в Чугуївському районі було влучання в лісний коледж. Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова адміністративна будівля. Попередньо – жертв та постраждалих немає.

Увечері були також влучання по Харківському районах – Черкаська Лозова та Циркуни. Горіли приватні будинки. Без постраждалих.

Протягом доби обстрілювали Богодухівський та Чугуївський райони, пошкоджені житлові будинки, в Золочеві – приміщення фермерського господарства.

📍Луганщина

Росіяни вкотре вдалися до ракетного терору, двічі обстрілявши населені пункти. Ще два рази вони здійснили артилерійські обстріли, а також долучали мінометників. Неодноразово були задіяні безпілотники. ЗСУ зупинили штурмові намір росіян на шістьох ділянках. Окупанти вимушені були відійти, зокрема, в районі Верхньокам’янського.

📍Донеччина

За добу обстріляні Соледар, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, с.Веселе, с.Опитне, с.Первомайське.

Протягом ночі й зранку росіяни обстріляли Гірник, смт Курахівка та смт Гострий поблизу Курахового; с.Яблунівку Краматорського району. В Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджено готель та інші будівлі, за попередньою інформацією, є постраждалі. Триває інтенсивний обстріл Красногорівки.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

За добу на Донеччині одна людина загинула, одна – поранена.

📍Миколаївщина

Зранку Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо – без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

У Миколаївському районі вночі обстрілів зазнало селище Весняне Веснянської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та приватний автотранспорт.

Баштанський район: вночі були обстріли поза межами с. Широке. Постраждалих немає.

Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування.

Також протягом минулої доби під вогнем опинилися с. Лепетиха та с. Кавказ Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Пошкоджені житлові будинки.

📍Херсонщина

Ситуація в області та самому Херсоні складна, протягом минулої доби було чутно вибухи. Щодня виїхати з області та в’їхати на Херсонщину стає важче.

Деякі захоплені КП Херсона, зокрема, водоканал, почали надсилати нові реквізити та рахунки на оплати послуг. Також анонсують про нові тарифи на проїзд у громадському транспорті з 1 серпня. Вчителям розсилають оголошення про збір російськомовної літератури та символіки для шкіл окупованих Херсонської та Запорізької областей.