Хроники войны. День 154. ОНЛАЙН
Триває 154 день з початку повномасштабного наступу Росії на Україну.
"Українська правда" щодня фіксує найголовніші події на фронтів, в тилу та в світі в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 153 дня війни.
Володимир Зеленський занепокоєний тим, що новий прем’єр-міністр Великої Британії може зменшити підтримку України на противагу Борису Джонсону.
У Польщі запустили велику кампанію збору коштів на зброю для України, перший збір – на три гелікоптери Mi2AM1 для евакуації поранених.
У Бахмуті розбирають завали готелю, у який зранку влучили окупанти— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 27, 2022
Відео: УП pic.twitter.com/1r7HTYwu5S
Керівник делегації Росії на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов повторив погрози, що РФ "може жорстко відповісти", якщо Захід збільшить постачання зброї Україні.
Обличчя наших захисників та захисниць
Оперативна інформація від Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли з артилерії Сеньківку і Хрінівка Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області. Противник задіяв для повітряної розвідки розвідувальну авіацію та БпЛА.
На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування українських підрозділів. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи нашої оборони та виявлення вогневих позицій артилерії.
На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівка, Борщова, Зрубанка, Іванівка, Руська Лозова, Коробочкине, Базаліївка, Питомник.
На Слов’янському напрямку задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки.
В районі населеного пункту Пасіка, силами розвідувальної групи, намагався викрити позиції наших військ. Безуспішно. Група знешкоджена.
На Донецькому напрямку противник штурмовими діями продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.
На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки. Завдав авіаційного удару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, зазнав втрат та відійшов.
На Бахмутському напрямку обстріляв з артилерії райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського.
Ворожі штурми у населеному пункті Берестове та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог, з втратами, відійшов.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Зафіксовано обстріли, зокрема, районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.
На Південнобузькому напрямку ворог обороняється та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово захопленої території. Противник обстріляв з артилерії та танків райони населених пунктів Осокорівка, Токареве, Іванівка, Андріївка, Киселівка, Партизанське, Кавказ, Степова Долина, Котляреве та Поляна. Завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.
В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує виконувати визначені завдання з прикриття сухопутного угруповання та ізоляції району ведення бойових дій. На даний час, поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували техніку та склад боєприпасів окупанта на Херсонщині
Під час бойових дій з російськими окупантами 26 липня загинув 28-річний військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.
Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
На Херсонському напрямку рух опору ліквідував групу окупантів та здобув умовні позначення, шифри та мапи ворога.
В окупованому Херсоні вибухнув автомобіль, в якому перебували двоє співробітників так званої "поліції".
Керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний заявив, що кримчани, примусово призвані до армії РФ чи незаконних формувань, є жертвами війни, а не злочинцями, якщо вони не вчинили інших злочинів.
Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін прибув до Білорусі.
Херсонська обладміністрація підтвердила, що Антонівський міст уцілів після удару ЗСУ, однак пересуватися ним неможливо.
З-під завалів будинку культури в Чугуєві Харківської області рятувальники вилучили тіло 83-річної жінки.
🇵🇱🇰🇷 Польща підписала угоди про купівлю в Південній Кореї 48 винищувачів, 180 танків і понад 600 гаубиць
У Кремлі кажуть, що Путін збирається обговорити військово-технічне співробітництво з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Відомий генерал-майор Дмитро Марченко повернувся на Миколаївщину. До квітня саме він керував обороною Миколаєва.
Чи готові українців поступитися Росії територіями заради припинення війни?
Дані опитування Київського міжнародного інституту соціології за 6-20 липня ⬇️
- Для 84% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим.
- Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.
- Порівняно з травнем настрої населення практично не змінилися.
- Дещо більше схильні до поступок опитані зі сходу країни та ті, хто називає себе російськомовними росіянами на території України.
⚡Верховна Рада схвалила призначення нового генпрокурора. Це Андрій Костін, депутат від "Слуги народу".
У Росії випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів.
Як пише Головне управління української розвідки, довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність") з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" та подібне.
В Україні запустили стартап RevengeFor.com, де за донат в підтримку ЗСУ можна замовити напис на снаряді, бомбі чи ракеті, яку випустять по російських військових.
Розмір донатів, за які можна замовити напис, стартує від 500$. Цільовою аудиторією є іноземці.
Росіяни влучили в готель у Бахмуті Донецької області: попередньо є загиблі та поранені.
З'явилося перше відео руйнацій з Антонівського мосту на Херсонщині після нічного удару ЗСУ.
"Тепер тікати тільки пішки або по воді", – коментує СтратКом Збройних Сил України.
Гурт "Океан Ельзи" випустив новий кліп на пісню "Квіти мінних зон", куди увійшли документальні кадри з Донбасу.
Кошти від монетизації кліпу та пісні на музичних платформах будуть долучені до збору на пікапи для ЗСУ разом із фондом "Повернись живим".
ОНОВЛЕНО
На Житомирщині чули вибухи.
Пізніше районна влада повідомила, що це навчення українських захисників.
Вночі, поки ми спали, ЗСУ повідомили, що звільнили й остаточно зачистили від окупантів село Андріївка Херсонської області.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін.
Ворог обстріляв райони Миколаївки, Товстодубового, Волфиного, Сеньківки та низки інших населених пунктів. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.
На Слов’янському напрямку росіяни здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інших.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно задіював БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов.
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру зокрема в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вели стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мали.
Провели розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнали вогневого ураження та втрат і відійшли. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. В районі Павлограда зафіксовано ворожий БпЛА
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворог, для ведення повітряної розвідки, активно використовує БпЛА.
Здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки. Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по обʼєктах на території України, а також блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
Орієнтовні втрати росіян станом на 27 липня
Українські захисники нанесли удари по Антонівському мосту в Херсоні.
Вночі в місті було чути вибухи. Вранці окупанти визнали, що міст через Дніпро пошкоджений після нічної атаки Збройних сил України.
А згодом атаки підтвердили і в Києві.
"Так, удари були, але вони були філігранними", – сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
Аналітики Інституту вивчення війни:
Росія має на меті захопити ще територій України перед проведенням референдумів і анексією.
Ситуація в регіонах станом на ранок
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Одеська, Кіровоградська, Хмельницька, Тернопільська області, Черкащина, Вінничина, Полтавщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Сумщина
Протягом доби ворог здійснював обстріли прикордонних громад Сумщини.
В Краснопільській та Есманській громадах – обстріли ввечері 26 липня, в обох випадках – без жертв.
Вночі ворог обстрілював Великописарівську та Глухівську громади з мінометів та Градів. Без жертв та руйнувань.
📍Дніпропетровщина
Ворог знову стріляв по Нікопольському та Криворізькому районах. У Нікопольському районі під удари "Градів" потрапило місто Марганець. Одна жінка поранена, госпіталізована. У місті пошкоджено 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок, кілька торгівельних кіосків та транспорт промислового підприємства.
У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. У селі Велика Костромка пошкоджена електромережа. Людей не зачепило.
📍Харківщина
Станом на 04-35 у м. Харків в Індустріальному районі внаслідок обстрілу горіли кілька автомобілів. Частково зруйновано будівлю об’єкту критичної інфраструктури.
Зранку в Чугуївському районі було влучання в лісний коледж. Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова адміністративна будівля. Попередньо – жертв та постраждалих немає.
Увечері були також влучання по Харківському районах – Черкаська Лозова та Циркуни. Горіли приватні будинки. Без постраждалих.
Протягом доби обстрілювали Богодухівський та Чугуївський райони, пошкоджені житлові будинки, в Золочеві – приміщення фермерського господарства.
📍Луганщина
Росіяни вкотре вдалися до ракетного терору, двічі обстрілявши населені пункти. Ще два рази вони здійснили артилерійські обстріли, а також долучали мінометників. Неодноразово були задіяні безпілотники. ЗСУ зупинили штурмові намір росіян на шістьох ділянках. Окупанти вимушені були відійти, зокрема, в районі Верхньокам’янського.
📍Донеччина
За добу обстріляні Соледар, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, с.Веселе, с.Опитне, с.Первомайське.
Протягом ночі й зранку росіяни обстріляли Гірник, смт Курахівка та смт Гострий поблизу Курахового; с.Яблунівку Краматорського району. В Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджено готель та інші будівлі, за попередньою інформацією, є постраждалі. Триває інтенсивний обстріл Красногорівки.
Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.
За добу на Донеччині одна людина загинула, одна – поранена.
📍Миколаївщина
Зранку Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо – без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.
У Миколаївському районі вночі обстрілів зазнало селище Весняне Веснянської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та приватний автотранспорт.
Баштанський район: вночі були обстріли поза межами с. Широке. Постраждалих немає.
Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування.
Також протягом минулої доби під вогнем опинилися с. Лепетиха та с. Кавказ Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Пошкоджені житлові будинки.
📍Херсонщина
Ситуація в області та самому Херсоні складна, протягом минулої доби було чутно вибухи. Щодня виїхати з області та в’їхати на Херсонщину стає важче.
Деякі захоплені КП Херсона, зокрема, водоканал, почали надсилати нові реквізити та рахунки на оплати послуг. Також анонсують про нові тарифи на проїзд у громадському транспорті з 1 серпня. Вчителям розсилають оголошення про збір російськомовної літератури та символіки для шкіл окупованих Херсонської та Запорізької областей.