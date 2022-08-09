Вибухи у Криму, Україна повертає тіла полеглих захисників. Головне на 167 день війни

Завершується 167 день повномасштабної війни з Росією. Україна чинить опір на всіх фронтах.

У Криму лунають вибухи на військовому аеродромі. Росія та Білорусь проводять спільні військові навчання. Влада Естонії закликає заборонити росіянам видачу туристичних віз до Європи.

Найважливіше за день – у підсумках "Української правди".

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Вибухи у Криму

В окупованому Криму, у Новофедорівці Сакського району, пролунали вибухи на військовому аеродромі, звідки зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

У соцмережах очевидці пишуть, що вибухів понад десять. За 20 км від Новофедорівки "тремтять шибки й спрацьовує сигналізація в автомобілях".

Video of the explosions at Saki Airbase in Crimea. https://t.co/zLUtyx4PI7 pic.twitter.com/wvBAboSPmC — Rob Lee (@RALee85) August 9, 2022

Окупанти офіційно підтвердили факт "декількох вибухів в районі Новофедорівки" та заявляють, що постраждали щонайменше п’ятеро людей і одна людина загинула.

Міністерство оборони Росії стверджує, що аеродром у Криму ніхто не обстрілював, просто чомусь відбулася детонація боєприпасів.

"На місці вважають, що не прильоти, а диверсія. А то й взагалі головотяпство", – прокоментувала російська пропагандистка Маргарита Сімоньян.

Міністерству оборони України не відома причина вибухів та пожежі на території аеродрому "Саки": "Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК".

Тим часом українці у соцмережах активно обговорюють вибухи та створюють меми:

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський поділився свіжою ідеєю для нової "переможної" марки.

Що відбувається на фронті. Зведення від Генштабу ЗСУ

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На останньому ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Катеринівка, Середина-Буда і Мезенівка на Сумщині.

З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони противник вів повітряну розвідку БпЛА в районі сіл Гай, що на Чернігівщині та Шалигіне Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Рідне, Соснівка, Прудянка, Слатине, Питомник, Руська Лозова, Петрівка, Чепіль, Печеніги, Слобожанське. Завдали авіаудару біля Верхнього Салтова.

На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, намагається вести штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. З метою сковування дій наших підрозділів та недопущення перегрупування продовжує систематичні обстріли позицій вздовж лінії зіткнення. Веде перегрупування підрозділів Східного військового округу, що діють на зазначеному напрямку.

За даними британської розвідки, Росія не змогла створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш суттєве просування на Донеччині.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Маяків, Григорівки, Пискунівки, Верхньокам’янського, Платонівки та Серебрянки, а також авіаудар біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли для вогневого ураження артилерію і танки в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Соледар, Зайцеве, Торецьк, Яковлівка, Білогорівка, Покровське, Кодема та Майорськ. и авіаційних ударів поблизу Вершини, Веселої Долини, Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки та Спірного.

Ворог пішов на штурм в районі Спірного підрозділами потрапив під кинджальний вогонь наших воїнів та хаотично відступив.

Також окупанти намагалися задіяти розвідувальні групи в районах Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Соледар. Після вогневого ураження від наших захисників загарбники швидко змінили свої плани та накивали п’ятами. Втрати ворога уточнюються.

Також противник намагався провести розвідку боєм в районах населених пунктів Підгородне та Бахмут, успіху не має, відійшов.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступ в напрямках Яковлівки, Бахмута та Зайцевого, успіху не має, з втратами відійшов. Противник має частковий успіх в напрямку села Вершина.

Дивіться також репортаж "Української правди" з Бахмутського напрямку

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Невельське, Нетайлове, Красногорівка та Новобахмутівка. Завдали авіаударів біля Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки та Авдіївки.

З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків. Успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксувалися обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новомайорське, Велика Новосілка, Степногірськ, Оріхів, Щербаки та Новосілка.

Авіацію ворог задіяв біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілки, Вугледара та Павлівки.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Активізувались дії ворожої армійської авіації.

Окупанти вели обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Миколаїв, а також населених пунктів Степова Долина, Лимани, Шевченкове, Мирне, Киселівка, Широке, Зелений Гай, Біла Криниця, Нікополь, Князівка та Добрянка. Ворог завдав авіаударів поблизу Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Білогірки, Мурахівка, Новоолександрівки, Шевченкового, Миколаївки та Кобзарців.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Втрати російської армії

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції

📍Росія почала підключати ЗАЕС до російської енергосистеми та відключати її від української.

Президент Енергоатома Петро Котін: "Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС. Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті. Це їхній план, і вони почали його реалізувати".

📍За даними американського Інституту дослідження війни, Імовірно фейкова заява російського генерал-майора Валерія Васильєва, що Запорізька АЕС "буде або російською, або нічиєю", відволікає від реальних ризиків ядерної катастрофи з вини Росії на ЗАЕС.

Ризики можуть включати мінування станції і майже напевно включають небезпечне зберігання військової зброї поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів.

📍Румунія передала Молдові 1 млн таблеток йодистого калію на тлі занепокоєння через Запорізьку АЕС





Оленівка та захисники "Азовсталі"

📍Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький приїхав до Оленівського СІЗО, де були вбиті українські військовополонені, і привіз зі собою "міжнародних експертів", зокрема, з Нікарагуа та КНДР.

Представник Держдуми також сказав, що під час візиту були представники Італії, Німеччини, Сербії.

📍Російське видання ТАCС 9 серпня повідомило, що один із українських військових, які вийшли з Азовсталі, "помер у СІЗО через наркотики".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україні не надходила інформація про смерть військовополоненого з "Азовсталі" в СІЗО, про яку напередодні повідомили росЗМІ. На його думку, російські медіа розповсюдили дезінформацію та "самі заплутались у своїй брехні".

📍Соцмережа Instagram видалила сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі", через яку сім’ї бійців поширювали інформацію про захисників Маріуполя.

Кілька днів тому українці почали масово поширювати допис із заголовком "Азов приговорили до страти".

Цей допис опублікував канал ptencoff_ua, який не має нічого спільного з сім’ями бійців, а також може бути пов’язаний з росіянами.

Родичі полонених "азовців" припускають, що на сторінку Асоціації наскаржилися підписники цього каналу.

📍Асоціація родин захисників "Азовсталі" просить президента Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН втрутитися та завадити проведенню фейкового трибуналу над захисниками "Азовсталі", який окупанти готують у Маріуполі.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях

З окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в окупованому Сєвєродонецьку немає ні води, ні електроенергії, через що перезимувати в таких умовах буде неможливо.

Новини України: ЗСУ отримали бронетранспортери, Україна повернула тіла Героїв

До України повернули ще 17 тіл полеглих захисників.

Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба".

Поблизу кордону з Білоруссю виявили схрон зброї, що залишили окупанти. У ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками.



Окрім того, у сховку був одяг військовослужбовців російської армії. Після перевірки зброї та боєприпасів на придатність їх передадуть на потреби ЗСУ.

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби Росії. За даними СБУ, в обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон.



Наразі агенту повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі агенту повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Збройні сили України отримали півсотні нових турецьких бронетранспортерів Kirpi.

Новини світу: Росія та Білорусь проведуть спільні навчання, інформація про грузинів, що боронять Україну

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС: "Припинити видачу туристичних віз росіянам. Відвідати Європу – це привілей, а не право людини. Авіасполучення з Росією припинено. Це означає, що поки країни Шенгенської угоди видають візи, сусіди з Росією несуть тягар (. Час припинити туризм з Росії".

Білорусь анонсувала спільні військові навчання ППО із Росією, які пройдуть у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону Ашулук Астраханська області Росії.

Російські ЗМІ оприлюднили дані соцопитування, згідно з яким 65% росіян підтримують рішення зупинити війну в Україні та підписати мирну угоду.

Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" випустив розслідування, в якому стверджує, що міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють в Україні проти російських окупантів. Міністерство оборони Грузії заперечило таку інформацію.

Перші 39 вагонів вугілля з Австралії прибули на українську ТЕС.

Збір на планшети для школярів-переселенців від журналіста "Української правди" Романа Кравця

Детальніше про ініціативу читайте тут.

Фото "Української правди" з Бахмутського напрямку

Як артилеристи 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського стримують ворога на Бахмутському напрямку

всі фото дмитра ларіна, уп

Українська правда