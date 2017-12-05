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Князєв застеріг прибічників Саакашвілі: нагадав про вибух на Грушевського

Вівторок, 5 грудня 2017, 14:39

Голова Національної поліції Сергій Князєв звернувся до учасників мітингу на підтримку Міхеіла Саакашвілі під Верховною Радою.

Про це він пише у Facebook.

"Звертаюсь до учасників мітингу, який відбувається на площі Конституції у Києві… Нагадую про ситуацію, яка трапилася 24 серпня цього року по вулиці Грушевського, коли радикально налаштовані молодики застосували бойову гранату. Було поранено троє осіб", - зазначив Князєв.

За його словами, поліція застерігає від будь-яких провокативних дій з боку "активно налаштованих громадян".

"Можливі провокації, як до самих учасників мітингу, так і щодо перехожих… Закликаю громадян дотримуватися закону, а поліція у свою чергу забезпечить охорону публічної безпеки під час масових заходів", - додав головний поліцейський.

Як відомо, 24 серпня на вулиці Грушевського в Києві стався вибух гранати, в результаті якого постраждали троє осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, з трибуни на мітингу під Верховною Радою екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що вимагає відставки генпрокурора і голови СБУ.

Вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне. Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Міхеіла Саакашвілі його прибічники витягнули з машини правоохоронців.

Наразі його привели до Верховної Ради.

СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

Під час брифінгу у вівторок Луценко заявив, що Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угрупування Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

Дивіться онлайн подій Затримання Саакашвілі.

Українська правда
Теми: Князєв СергійполіціяКиївСаакашвілі
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