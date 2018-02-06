Адвокат Саакашвілі подав касацію на відмову у додатковому захисті

Адвокат лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав касацію на рішення апеляційного суду щодо отримання статусу особи яка потребує додаткового захисту.

Про це Руслан Чорнолуцький написав на своїй сторінці у Facebook.

"Такий процесуальний крок дозволяє йому й надалі легально перебувати в Україні та є підставою для продовження Міхеілу Саакашвілі довідки про звернення за захистом", - пояснив адвокат.

Крім того, Чорнолуцький повідомив про касаційну скаргу ДМС в Київській області.

"З цього моменту їм заборонено вчиняти будь-які дії з видворення Міхеіла Саакашвілі. Підкреслю, що згідно діючого законодавства, підставою для продовження терміну дії довідки є копія касаційної скарги з штампом суду про прийняття скарги, або копія постанови суду про відкриття провадження у справі належним чином оформленою судовою повісткою", - наголосив він.

Далі надані документи долучають до особової справи особи, яка просить додаткового захисту.

"Наголошую, доки триватиме розгляд судових справ та поданої касаційної скарги, держава не може вдаватись до жодних спроб по видворенню Міхеіла Саакашвілі. Таким чином в правовому полі для влади заблоковані будь-які спроби з видворення чи екстрадиції М.Саакашвілі", - підсумував адвокат.

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду, але відклав розгляд. 1 лютого суд продовжив розгляд апеляції і знов відклав до 5 лютого.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.