Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Саакашвілі подав касацію на відмову у додатковому захисті

Вівторок, 6 лютого 2018, 19:14

Адвокат лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав касацію на рішення апеляційного суду щодо отримання статусу особи яка потребує додаткового захисту.

Про це Руслан Чорнолуцький написав на своїй сторінці у Facebook.

"Такий процесуальний крок дозволяє йому й надалі легально перебувати в Україні та є підставою для продовження Міхеілу Саакашвілі довідки про звернення за захистом", - пояснив адвокат.

Крім того, Чорнолуцький повідомив про касаційну скаргу ДМС в Київській області.

"З цього моменту їм заборонено вчиняти будь-які дії з видворення Міхеіла Саакашвілі. Підкреслю, що згідно діючого законодавства, підставою для продовження терміну дії довідки є копія касаційної скарги з штампом суду про прийняття скарги, або копія постанови суду про відкриття провадження у справі належним чином оформленою судовою повісткою", - наголосив він.

Далі надані документи долучають до особової справи особи, яка просить додаткового захисту.

"Наголошую, доки триватиме розгляд судових справ та поданої касаційної скарги, держава не може вдаватись до жодних спроб по видворенню Міхеіла Саакашвілі. Таким чином в правовому полі для влади заблоковані будь-які спроби з видворення чи екстрадиції М.Саакашвілі", - підсумував адвокат.

 
 

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби України про визнання його біженцем.

3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду, але відклав розгляд. 1 лютого суд продовжив розгляд апеляції і знов відклав до 5 лютого.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт. 

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

16 лютого у Касаційному адміністративному суді Верховного Суду продовжать розгляд справи про законність указу президента Петра Порошенка про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.

Українська правда
Теми: Саакашвілісуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
Усі новини...
Реклама: