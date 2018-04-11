У Савченко сказали, когда она пройдет детектор лжи

Обвиняемая в подготовке терактов и свержении государственной власти нардеп Надежда Савченко, ее адвокаты и следователи согласовали предварительно дату допроса на полиграфе.

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник Савченко Олег Соловей.

"Мы с Надеждой Викторовной и следователем встречались после обеда и обсуждали вопросы о проведении экспертизы на полиграфе. Предварительный план есть. Сейчас он согласовывается с экспертом. Предварительная дата есть", - сказал адвокат.

Он отказался назвать эту дату, но добавил, что это будет "на этой неделе".

"Сейчас следователи эти вопросы согласуют с экспертом. Наши вопросы также передадут эксперту. Мы сегодня достаточно много поработали с 14 практически до 17 часов", - сказал Соловей.

На вопрос, будут ли какие-то следственные действия на четверг, Соловей не смог ответить.

"Не готов сказать. В результате сегодняшнего разговора следственное действие на завтра не обсуждалось", - отметил Соловей.

Он также добавил, что во время этой встречи Савченко чувствовала себя нормально.

"Состояние ее нормальное, достаточно энергично мы сегодня поработали. Вопрос о больнице сих пор не обсуждался", - рассказал адвокат.

Раніше він повідомляв, що 10 квітня у квартирі Савченко проходить обшук.

5 квітня адвокат Савченко Дмитро Бугай повідомив "Українській правді", що призначена психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа не відбулася у повному обсязі.

Він заявив, що дана слідча дія проводиться у два етапи: розмова з психологом і допит на поліграфі і, відповідно, у цей день відбулася перша частина.

Водночас Бугай додав, що захисники Савченко теж хочуть, щоб був допит на поліграфі, і клопотатимуть про це, коли отримають матеріали кримінального провадження.

У СБУ заявили, що Савченко відмовилась від перевірки на поліграфі.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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