Адвокат Савченко розповів, коли вона подасть декларацію

Народний депутат Надія Савченко, яку обвинувачують у підготовці терактів і поваленні державної влади, подасть декларацію, коли вийде з-під варти.

Про це "Українській правді" повідомив захисник Савченко Олег Соловей.

"Савченко подасть декларацію. Ми з цього приводу напишемо відповідне звернення про те, що у зв’язку з тим, що вона перебувала під вартою і не могла подати, то просимо відтермінувати до того моменту, поки вона не буде вільна, і поки не поставлять остаточну виправдальну крапку у цій справі. Тоді вона надасть усі свої дані по декларації. Коли вона вийде з-під варти, тоді подасть", – пояснив Соловей.

У НАЗК розповіли, що станом на 1 квітня цього року були відсутні декларації за 2017 рік 5-ти народних депутатів, серед яких Надія Савченко.

10 квітня у квартирі Савченко проходив обшук. Мати Савченко Марія розповіла, що метою обшуку у квартирі був пошук зброї.

Пізніше того ж дня слідчі провели обшуки в офісі партії Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко