Адвокат Савченко рассказал, когда она подаст декларацию

Народный депутат Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов и свержении государственной власти, подаст декларацию, когда выйдет из-под стражи.

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник Савченко Олег Соловей.

"Савченко подаст декларацию. Мы по этому поводу напишем соответствующее обращение о том, что в связи с тем, что она находилась под стражей и не могла представить, то просим отложить до того момента, пока она не будет свободна, и пока не поставят окончательную оправдательную точку в этом деле. Тогда она предоставит все свои данные по декларации. Когда она выйдет из-под стражи, тогда подаст", - пояснил Соловей.

В НАПК сообщили, что по состоянию на 1 апреля этого года отсутствовали декларации за 2017 5-ти народных депутатов, среди них Надежда Савченко.

10 апреля в квартире Савченко прошел обыск. Мать Савченко Мария рассказала, что целью обыска в квартире был поиск оружия.

Позже в тот же день следователи провели обыски в офисе партии Савченко.

5 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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