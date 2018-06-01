Гелетей розповів, хто охороняє Бабченка

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П'ятниця, 1 червня 2018, 12:07

Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей заявляє, що охорону російському журналісту Аркадію Бабченку на сьогодні забезпечує Служба безпеки України.

Про це він сказав в п'ятницю в Києві журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Забезпечують фахівці СБУ", - сказав Гелетей.

Він високо оцінив спецоперацію української спецслужби з виявлення і розкриття підготовки замаху на журналіста та теракту.

"Це дуже скрупульозна робота, і СБУ спрацювала на 100%. Вони задокументували всі ключові речі, необхідні для того, щоб ця справа мала перспективи в суді. А ось для упіймання основного замовника треба було виїжджати в Росію", - стверджує Гелетей.

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Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Теми: Бабченко Аркадій СБУ
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