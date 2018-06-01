Гелетей рассказал, кто охраняет Бабченко

Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявляет, что охрану российскому журналисту Аркадию Бабченко на сегодня обеспечивает Служба безопасности Украины.



Об этом он сказал в пятницу в Киеве журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Обеспечивают специалисты СБУ", – сказал Гелетей.

Он высоко оценил спецоперацию украинской спецслужбы по выявлению и раскрытию подготовки покушения на журналиста и теракта.

"Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде. А вот для поимки основного заказчика надо было выезжать в Россию", – утверждает Гелетей.

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Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.