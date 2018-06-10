Справа Бабченка: Адвокат готовий озвучити прізвище спецслужбовця, який нібито допомагав Герману

Адвокат підозрюваного в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа Євген Солодько у понеділок, 11 червня, планує озвучити прізвище людини зі спецслужби, який нібито допомагав його підзахисному.

Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо".

"У мене є дані про нього, але я їх озвучу в понеділок (11 червня - ред.)", - заявив адвокат.

Наразі відомо, що людину зі спецслужби, яка нібито допомагала Герману, звати Дмитром.

За словами Германа, Дмитро - його давній знайомий, і що він звернувся до нього одразу після того, як отримав замовлення з Росії про вбивство низки людей в Україні.

"Після того, як список був переданий Дмитру, ситуація трохи заспокоїлася. Потім Дмитро сказав, що вбивства не буде і що він сам цю ситуацію локалізує. І Борис абсолютно спокійно збирався 30 травня вилетіти в Італію і повернутися 1 червня.

Слідство це підтверджує, бо зворотній квиток був знайдений, його пред’являли суду. Борис був упевнений, що з Бабченком нічого не відбудеться, нікуди втікати він не збирався", - розповів Солодько.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвавзамовника з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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