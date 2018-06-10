Дело Бабченко: Адвокат готов озвучить фамилию спецслужащего, который якобы помогал Герману

Адвокат подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа Евгений Солодько в понедельник, 11 июня, планирует озвучить фамилию человека из спецслужбы, который якобы помогал его подзащитному.

Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо".

"У меня есть данные о нем, но я их озвучу в понедельник (11 июня - ред.)", - заявил адвокат.

Известно, что человека из спецслужбы, который якобы помогал Герману, зовут Дмитрием.

По словам Германа, Дмитрий - его давний знакомый, и он обратился к нему сразу после того, как получил заказ из России об убийстве ряда людей в Украине.

"После того, как список был передан Дмитрию, ситуация немного успокоилась. Затем Дмитрий сказал, что убийства не будет и что он сам эту ситуацию локализует. И Борис абсолютно спокойно собирался 30 мая вылететь в Италию и вернуться 1 июня.

Следствие это подтверждает, обратный билет был найден, его предъявляли суду. Борис был уверен, что с Бабченко ничего не произойдет, никуда бежать он не собирался", - рассказал Солодько.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвалзаказчика из фонда Путина.

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко,будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

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