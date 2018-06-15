Дело "убийства" Бабченко: СБУ обнародовала разговоры Германа с Пивоварником

Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговоров организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа с другими организаторами Вячеславом Пивоварник и неизвестным свидетелем.

Об этом на брифинге в Киеве 15 июня сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Богдан Тиводар.

По его словам, СБУ выполняет обещание относительно обнародования доказательств по "делу Бабченко".

Он добавил, что в ходе спецоперации удалось получить важные для следствия данные, свидетельствующие о том, что кроме Германа, на территории Украины действовали другие завербованные российскими спецслужбами люди, которые готовились к совершению серии террористических актов на территории страны.

В частности, в разговоре, продемонстрированном следователем СБУ, Герман и неизвестный свидетель обсуждают необходимость убить Бабченко, поскольку он "перешел на украинскую сторону, после того, как побывал на войне".

На вопрос свидетеля, как это можно сделать, Герман сообщает, что есть человек, который готов взяться за это, но сложность в том, что Бабченко все время находится дома, очень редко ходит на работу.

После этого свидетель предложил сделать это (убийство - ред.) дома.

Представитель СБУ отметил, что в дальнейшем они обсуждали, как можно купить оружие из зоны проведения Антитеррористической операции.

"На записи слышно, что организация покушения на убийство Бабченко и других возможных жертв принадлежит российской стороне и проводится с целью дестабилизации ситуации в Украине перед президентскими выборами. При этом Герман признает себя российским резидентом", - заявил Тиводар.

На записи разговора слышно, как Герман со "свидетелем" договариваются о покупке АК, стоимостью "300 штук"

На вопрос: "Кто покупатель? Россияне?", звучит: "Да".

В ходе беседы также упоминается о том, что одна "игла" (ПЗРК ИГЛА) стоит 150.

Также "свидетель" вспоминает о том, что у него есть 4 "Фагота"

На просьбу о том, что необходимо посмотреть оружие, Герман отвечает, что не надо делать лишних движений.

Кроме того, в разговоре отмечается необходимость боеприпасов. "Свидетель" говорит, что они у него есть в неограниченном количестве, даже бронебойные.

"Службой задокументировано, что Герман был посредником. Российские спецслужбы осуществляли финансирование пророссийских сил в Украине. Упоминается партия "Розумна сила"", - сказал главный следователь СБУ.

"Обращаем внимание, что решение о передаче средств осуществлялось на уровне высшего политического руководства РФ - Вова Пу, Путин, а сам Герман четко определяет свои функции, как кассира", - добавил Тиводар, объясняя следующие записи.

Собеседники в обнародованном разговоре говорят, что им необходимо выдать людям в Киеве "130 штук".

"Мы отсюда отсылаем 70, остальные добавляем по месту, из кассы", - говорит "свидетель".

В разговоре Герман называет Путина "Большим Пу" и говорит, что человек ходил к нему и говорил, что деньги надо срочно передать партии "Розумна сила".

Следователь СБУ добавил, что сначала спецслужба планировала задержать Германа сразу после установления заказчиков и других исполнителей террористического акта в отношении Бабченко, но поскольку было установлено, что планируется целая серия таких убийств, то было решено провести имитацию преступления.

"Кроме гражданина Германа на территории Украины действуют другие лица, которые могут быть привлечены российской стороной к выполнению этих террористических актов", - сказал Тиводар.





В следующей записи Герман со "свидетелем" непосредственно обсуждают наличие списка потенциальных жертв. Герман объясняет, что исполнителей убийств много, в разных регионах Украины. Также они обсуждают, как все можно сделать быстро.

По словам следователя, мишенью должны быть украинские и российские журналисты и общественные активисты, а также бывшие спецслужбисты РФ, которые бежали в Украину.

Тиводар добавил, что СБУ удалось не только получить список потенциальных жертв, но узнать имена соорганизаторов Германа, среди которых и Вячеслав Пивоварник.

Он продемонстрировал их переписку в телеграмме в мае 2018 года.

"Последний подписан в телефоне Германа, как "Слюсик""", - пояснил следователь, имея в виду Пивоварника.

скриншот переписки Германа и Пивоварника с видео СБУ

По его словам, эта переписка подтверждает участие российских спецслужб к организации серии терактов в Украине, в частности, они обсуждали список потенциальных жертв и количество исполнителей.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвалзаказчика из фонда Путина.

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко,будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

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