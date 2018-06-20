Бабченко оприлюднив "орієнтування ФСБ" на себе

Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого хотіли вчинити замах, оприлюднив документ, який він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

"Відрізняється різко негативним ставленням до чинної влади і русофобськими поглядами, які постійно висловлює в інтернеті. (С) А життя потрібно прожити так, щоб резюме за тебе писала ФСБ. В орієнтуванні на твоє вбивство", - написав він у Facebook.

Бабченко виклав у соцмережу роздруківки з фото, телефонами, мейлами, акантами, даними про місце реєстрації, родину та з короткою характеристикою.

В орієнтуванні вказано, що відносно Бабченка у Росії проводили перевірку щодо порушення закону за статтею "заклик до масових заворушень".

Також у роздруківці є частина одного з постів Бабченка у Livejournal про те, що Путін узурпатор, який захопив владу у силовий спосіб.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Ймовірним організатором "убивства" Бабченка виявився Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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