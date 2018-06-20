Бабченко обнародовал "ориентировку ФСБ" на себя

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого хотели совершить покушение, обнародовал документ, который он назвал ориентировкой ФСБ на свое убийство.

"Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно выражает в интернете. (С) А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - написал он в Facebook.

Бабченко выложил в соцсеть распечатки с фото, телефонами, мейлами, аккаунтами, данными о регистрации, семье и с краткой характеристикой.

В ориентировке указано, что в отношении Бабченко в России проводили проверку относительно нарушения закона по статье "призыв к массовым беспорядкам".

Также в распечатке есть часть одного из постов Бабченко в Livejournal о том, что Путин узурпатор, захвативший власть силовым способом.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ"раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

Читайте также: "20 часов без Бабченко: "список 30" и другие подробности спецоперации"

Предполагаемым организатором убийства Бабченко оказался Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко,будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

Читайте также: Кто "убивал" Бабченко: Киллер, организатор и заказчик