22 квітня. No time to die: В ООН лякають голодом, Росія – друга по захворюваності за добу, Facebook проти критиків самоізоляції

Офіційні дані, актуальні на 11:00 22 квітня

22 квітня на засіданні уряду МОЗ запропонує продовжити карантин до 12 травня.

Заборону на прогулянки в парках, відвідування музеїв і бібліотек планують скасувати. Деякі музейники вже виступили проти.

Міський голова Львова висловився на підтримку відкриття парків і книжкових магазинів. Очільник столиці каже – послаблювати обмеження треба після піку захворюваності, який очікують на початку травня.

Україна. Понад тисяча хворих на Буковині

За 50 днів з моменту виявлення першого інфікованого в Україні зареєстровано 6 592 хворих. Майже п’ята частина з них, 1 245, – медичні працівники. Ще 431 дитина.

Одужали після хвороби 424 людей, померли – 174.

За весь час пандемії в Україні зробили 67 520 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

Чернівецька область лишається найбільше охопленою коронавірусом, хворих уже понад тисяча – 1 053. Приблизно стільки інфікованих було на всю Україну 3 квітня.

У важкому стані з коронавірусом або підозрою на нього перебувають 43 буковинців.

Друге місце за кількістю інфікованих продовжує посідати Київ – 989 хворих.

За минулу добу:

467 встановлених хворих, з них 32 дітей і 107 медпрацівників

встановлених хворих, з них 32 дітей і 107 медпрацівників 13 летальних випадків

летальних випадків 57 людей одужали

Госпіталізували 90 людей.

У Збройних силах чотири нових випадки інфікування – двоє хворих лікуються в лікарнях (Одеса та Мукачево), ще двоє вдома під наглядом медслужби (Вінниччина та Закарпаття). Усього в ЗСУ 43 хворих.

На фронті – без змін, жодного хворого.

В тимчасово окупованому Криму, за даними окупантів, кількість інфікованих зросла до 51. На окупованій Донеччині заявляють про незмінність кількості хворих з 18 квітня – 36 хворих. Щодо окупованих районів Луганщини даних немає вже кілька днів, за останніми – 21 хворий.

У Подільськ на Одещині, де 37 хворих і закрита на карантин лікарня, планують ввести Нацгвардію. Службовці чергуватимуть на в’їзді до міста та "виконуватимуть карантинні заходи" у лікарні.

У Миколаївській області, яка найдовше трималася без жодного випадку інфікування, перша смерть, померла 81-річна жінка. За минулу добу кількість хворих на Миколаївщині підскочила удвічі – з 41 до 82.

На Київщині спалах коронавірусу у приватному гуртожитку Вишневого – 37 хворих, двоє вже померли.

На Івано-Франківщині, яка має найбільше летальних випадків з коронавірусом, хворобу виявили у 6 священників.

На Хмельниччині обмежили доступ до Свято-Преображенського жіночого монастиря УПЦ МП.

У Львові журналістам почали робити експрес-тести на коронавірус.

За всіма цифрами щодо ситуації з коронавірусом слідкуйте на картах і графіках "Української правди".

Лікарі

Стабільно майже п’яту частину всіх інфікованих в Україні становлять лікарі, медсестри та медпрацівники.

У Рівненській обласній лікарні захворіли 62 працівників. 11 з них лежать у стаціонарі, 51 – перебувають вдома і не мають жодних симптомів хвороби. Кілька відділень закрили на карантин, проводять дезінфекцію.

На Львівщині вірус підхопила найкраща сімейна лікарка України-2019, головна лікарка Давидівського центру первинної допомоги Ірина Гнатів.

"Кожен з нас чітко і якісно виконував та виконує свій професійних обов‘язок. Кожен з нас відданий медицині і пацієнтам... Ми розуміли, що небезпека близько, намагалися захищати себе, як могли. Тільки захист не завжди спрацьовує", – цитує Гнатів місцеве видання "Твоє місто".

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв доплатити медпрацівникам, що працюють з пацієнтами з підозрою та хворими на коронавірус. За березень лікарі мають отримати 30-50 тисяч гривень, медсестри – 25-30, молодший медичний персонал – 20-25.

Заради лікарів і пацієнтів

Українка Тетяна Гриньова пробігла 42,2 кілометри навколо свого дому, щоб зібрати кошти на купівлю засобів захисту для лікарів.

Одне коло охоплює 80 метрів, отже дівчині довелося пробігти їх щонайменше 527. На все пішло приблизно 5 годин.

Марафон у прямому ефірі супроводжували діджейка Дарія Коломієць і письменниця Катерина Бабкіна.

Ініціатива Kind Challenge, співзасновницею якої є Гриньова, прагне зібрати 1 мільйон гривень. Нині їм вдалося зібрати понад 280 тисяч.

Тим часом 99-річному британцю вдалося зібрати понад 31 мільйон доларів, намотуючи 100 кіл своїм садом.

Фото: Facebook-сторінка Тетяни Гриньової

"Вам менше годувати, нам – можливість гуляти"

Харківській міський притулок заявив, що не здає тварин у тимчасове користування на час карантину. Останнім часом, кажуть, таких дзвінків стало більше. Мотивація – "і вам менше годувати, і нам можливість гуляти в парках".

"Такий "благий" порив егоїзму для закриття власної потреби в прогулянці під час карантину залишить відбиток на психіці і емоційному стані тварини", – заявили в Центрі поводження з тваринами.

На Facebook-сторінці закладу поширили новину про притулок Маямі, з якого забрали майже всіх собак, з написом: "Ось нам би так!".

Світ. Знову зростає кількість загиблих

У всьому світі

Захворіли: за весь період 2 656 258

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 88,8 тисяч (напередодні – близько 70,5 тисяч людей).

Напередодні спалах захворюваності стався у Росії, де за добу зафіксовано близько 5 700 нових випадків. РФ посіла друге після США місце за добовою кількістю інфікованих.

Одужали: 686 634 (+34 081 за добу). Вперше на першому місці – Ірландія, де за останній день одужало близько 9 тисяч людей.

Померли: 177 501 (+6 998 за добу, що приблизно на 2 000 більше, ніж напередодні)

Лідерами за добовою смертністю знову стали США, Велика Британія, Франція

В Італії вперше з початку пандемії число активних випадків коронавірусу знизилося. Такі показники пояснюються рекордною кількістю пацієнтів, які одужали.

У Німеччині від коронавірусу видужали майже 100 тисяч людей.

США. В очікуванні страшної другої хвилі

У США за останню добу:

Загинуло – 2 804. Якщо не враховувати дні перерахунку смертності, то це – найбільша кількість загиблих в країні і світі від початку епідемії.

Від початку епідемії:

Загиблих – 45 063. Найбільша кількість загиблих від COVID-19 у світі припадає на США.

Одужавших – близько 75 500. Третє місце у світі за добовою кількістю тих, хто одужав.

Сенат США одноголосно схвалив надання $484 мільярдів для допомоги малому бізнесу та лікарням, у яких перебувають хворі на коронавірус.

Медпрацівники у США скаржаться на недостатню допомогу держави. Навпроти Білого дому у Вашингтоні медсестри влаштували пікет через нестачу засобів індивідуального захисту.

Вони тримали в руках плакати з фото та читали вголос імена та прізвища хворих та померлих від коронавірусу медичних працівників.

Директор Центрів з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд передбачає, що найстрашніше для країни ще може бути попереду. Нова хвиля захворюваності на коронавірусу розпочнеться взимку, і буде набагато потужнішою, оскільки може збігтися з початком сезону грипу.

Президент США Дональд Трамп розпорядився заборонити прийом іммігрантів до країни на 60 днів. Вказана заборона буде стосуватись тих, хто претендує на отримання "зеленої карти".

"Нечесно по відношенню до американців замінити їх новими робітниками, які прибули із-за кордону", – сказав Трамп.

Міссурі став першим американським штатом, який подав до суду на китайську владу за виникнення пандемії коронавірусу.

На думку генпрокурора штату Міссурі, Пекін брехав світу про захворювання COVID-19 і зробив надто мало для того, щоб зупинити епідемію на ранньому етапі.

Велика Британія. Вакцину тестують на людях

У Великій Британії за добу:

Померло – 823. Що майже вдвічі більше, ніж напередодні, та другий у світі показник добової смертності.

Від початку епідемії:

Захворіло – 129 044

Померло – 17 378

Дані Управління національної статистики Британії свідчать, що кількість померлих від коронавірусу в Англії на 41% більше, ніж повідомлялося. У регіоні до 10 квітня зафіксовано 13 211 смертей, тоді як уряд повідомив про 9288 померлих у лікарнях. Статистичні дані враховують також тих, хто помер поза медзакладами.

В Оксфордському університеті з 23 квітня вчені починають випробовувати потенційну вакцину від коронавірусу на людях.

Уряд країни надав оксфордській команді 20 млн фунтів стерлінгів для фінансування клінічних випробувань, ще 22,5 млн виділили дослідникам з Імперського коледжу в Лондоні.

Військові Британії, яких направили у медичні центри для допомоги, вщент розкритикували розподілення індивідуальних засобів захисту між лікарнями. Нібито під час розподілення взагалі не були враховані потреби закладів і в одних немає найнеобхіднішого, в інших же навпаки надлишок.

Франція. 6% хворих

У Франції за останню добу:

Загинуло – 531. Трохи менше, ніж напередодні

Від початку епідемії:

Загиблих – 20 796

Одужавших – 39 181. Тринадцятий день поспіль у Франції знижується число пацієнтів, госпіталізованих в реанімацію

Інститут Пастера оприлюднив висновки, що коронавірусом у Франції заразилися менше 6% жителів країни і цього рівня недостатньо, щоб уникнути другої епідемічної хвилі, якщо після 11 травня скасують всі карантинні заходи.

Голод "біблійних масштабів" для бідних і черги в McDonald's у Франції

В ООН кажуть, що пандемія може викликати голод "біблійних масштабів" і уряди мають терміново діяти, щоб його зупинити.

За словами Девіда Бізлі, виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми, більше 30 країн світу, що розвиваються, ризикують зіткнутись із масовим голодом, а в 10 з цих країн на межі голоду вже більше 1 мільйона людей:

"Ми не говоримо про людей, які лягають спати голодними. Ми говоримо про екстремальні умови, про надзвичайний стан – люди буквально балансують на межі голоду. Якщо ми не доставимо їжу людям, вони помруть".

Берлін запроваджує обов'язковий масковий режим у громадському транспорті. Влада також настійно рекомендує людям носити маски, коли вони знаходяться в магазинах, але це не буде примусовим.

Відновлення роботи ресторану McDonald's в одному з регіонів Франції призвело до кількакілометрових заторів. Йдеться про заклад типу Drive McDo, що продає їжу водіям, яким при цьому не потрібно виходити з автомобіля.

🇫🇷 #France : Queue devant le McDonald's de Saint-Gratien hier à sa réouverture (région parisienne). L'enseigne de fast-food réouvre progressivement ses restaurants (drive ou livraison à domicile) après leur fermeture au début du #confinement #COVID19 pic.twitter.com/Tqip7vmBMw — Alexandre L_B (@alex_le_bars) April 21, 2020

У Бельгії наймуть 2 тисячі людей для виявлення розповсюджувачів коронавірусу. Вони намагатимуться ідентифікувати, з ким контактували заражені люди.

У Сараєво, столиці Боснії і Герцеґовини, група громадян, зачинених на обсервацію у гуртожитку, у понеділок оголосила голодування на знак протесту.

Лукашенко проти всіх. А вірус наближається до нього

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала білоруський уряд запровадити карантин, щоб сповільнити поширення інфекції.

Тим часом президент країни Олександр Лукашенко вважає, що республіка виявилася краще готова до боротьби з коронавірусом і продовжує стверджувати, що люди помирають не від нового вірусу, а від хронічних хвороб:

"Зараз цей коронавірус став політикою. Всі дивляться, за що б вкусити Лукашенка, Білорусь – вони вибилися з ладу. Так не треба дивуватися. Все це тому, що ми зберегли систему і привели її в порядок. І так сталося, що ми більш-менш виявилися готові до цієї зарази і не тільки до неї".

Тим часом, за офіційними даними, в Білорусі 6723 хворих, померли 55 осіб.

Інфекцію знайшли в хокеїста, який 11 квітня грав у команді з Лукашенком. З того часу ще не минуло 14 днів, протягом яких рекомендують самоізолюватись тим, хто контактував з хворими.

Прессекретар Лукашенка, на запитання про його самопочуття відповіла: "Не дочекаєтесь!" Йти на самоізоляцію президент не планує.

Карантин онлайн: Netflix розширюється, Facebook бореться з протестами

Американський постачальник фільмів і серіалів Netflix за перші три місяці 2020 року отримав майже 16 мільйонів нових клієнтів. Завдяки карантину популярність сервісу зросла – цифра майже вдвічі перевищує кількість реєстрацій протягом останніх місяців 2019 року.

Ціна акцій компаній також йде вгору і вже збільшилась на 30%.

Крім того, Netflix виклав на YouTube частину своїх документальних серіалів та стрічок.

Соцмережа Facebook почне блокувати контент, присвячений протестам проти самоізоляції у США.

Британське видання The Guardian візуалізувало дані про заразність та смертність COVID-19 та інших вірусів, які викликали епідемії. Графіка наочно демонструє, як ці показники та ізоляція впливають на боротьбу з хворобами.

Alyona Alyona перемогла у двобої COVID-19. Сальма Хайек розмалювала своє обличчя у веселку

Українська реперка Alyona Alyona продовжує дивувати своїх прихильників жартами на тему коронавірусу.

В своєму Instagram співачка виклала анімоване відео, схоже на комп’ютерну гру, в якому вона б’ється з COVID-19 в образі емо-дівчини.

Співачка Надя Дорофєєва своє 30-річчя відзначила віртуальною подорожжю до Барселони.

Через коронавірус її плани відвідати столицю Каталонії в свій день народження залишилися нездійсненними. Але її чоловік, музикант Володимир Дантес, знайшов вихід: наробив фотоколажів, на яких він з Надею начебто в Іспанії. Ними він привітав кохану у сторі Instagram.

Голлівудська зірка Сальма Хайек розмалювала своє обличчя у веселку та виклала фото в Instagram.

Вона пояснила, що веселка – це метафора згуртованості та надії. Хайек сказала "дякую" всім медикам. Вона закликала своїх підписників робити свої райдужні фото та тегати один з сервісів з доставки їжі для допомоги нужденним сім’ям.