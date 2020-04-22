22 апреля. No time to die: В ООН пугают голодом, Россия – вторая по заболеваемости в сутки, Facebook против критиков самоизоляции

Официальные данные, актуальные на 11:00 22 апреля

22 апреля на заседании правительства МОЗ предложит продлить карантин до 12 мая.

Запрет на прогулки в парках, посещение музеев и библиотек планируют отменить. Некоторые музейщики уже выступили против.

Мер Львова высказался в поддержку открытия парков и книжных магазинов. Глава столицы говорит – ослаблять ограничения надо после пика заболеваемости, который ожидают в начале мая.

Украина. Более тысячи больных на Буковине

Через 50 дней с момента выявления первого инфицированного в Украине зарегистрировано 6 592 больных. Почти пятая часть из них, 1 245 – медицинские работники. Еще 431 ребенок.

Выздоровели после болезни 424 человека, умерло – 174.

За все время пандемии в Украине сделали 67 520 ПЦР-тестов, часть из них – повторные.

Черновицкая область остается самой пострадавшей от коронавируса, больных уже более тысячи – 1 053. Примерно столько инфицированных было на всю Украину 3 апреля.

В тяжелом состоянии с коронавирусом или подозрением на него находятся 43 буковинца.

Второе место по количеству инфицированных продолжает занимать Киев – 989 больных.

За прошедшие сутки:

467 установленных больных, из них 32 ребенка и 107 медработников

13 летальных случаев

57 человек выздоровели

Госпитализировали 90 человек.

В Вооруженных силах четыре новых случая инфицирования – двое больных лечатся в больницах (Одесса и Мукачево), еще двое дома под наблюдением медслужбы (Винницкая область и Закарпатье). Всего в ВСУ 43 больных.

На фронте – без перемен, ни одного больного.

Во временно оккупированном Крыму, по данным оккупантов, количество инфицированных возросло до 51. В оккупированных районах Донецкой области заявляют о неизменности количества больных с 18 апреля – 36 больных. В отношении оккупированных районов Луганщины данных нет уже несколько дней, по последним – 21 больной.

В Подольск Одесской области, где 37 больных и закрыта на карантин больница, планируют ввести Нацгвардию. Служащие будут дежурить на въезде в город и "выполнять карантинные меры" в больнице.

В Николаевской области, которая дольше всего держалась без единого случая инфицирования, первая смерть, умерла 81-летняя женщина. За минувшие сутки количество больных в области подскочило вдвое – с 41 до 82.

На Киевщине вспышка коронавируса в частном общежитии Вишневого – 37 больных, двое уже умерли.

На Ивано-Франковщине, которая имеет наибольшее количество летальных случаев, болезнь обнаружили у 6 священников.

В Хмельницкой области ограничили доступ к Свято-Преображенскому женскому монастырю УПЦ МП.

Во Львове журналистам начали делать экспресс-тесты на коронавирус.

За всеми цифрами касательно ситуации с коронавирусом следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

Врачи

Стабильно почти пятую часть всех инфицированных в Украине составляют врачи, медсестры и медработники.

В Ровенской областной больнице заболели 62 работников. 11 из них лежат в стационаре, 51 – находятся дома и не имеют никаких симптомов болезни. Несколько отделений закрыли на карантин, проводят дезинфекцию.

На Львовщине вирус подхватила лучшая семейная врач Украины-2019, главный врач Давыдовского центра первичной помощи Ирина Гнатив.

"Каждый из нас четко и качественно выполнял и выполняет свой профессиональный долг. Каждый из нас предан медицине и пациентам ... Мы понимали, что опасность близко, пытались защищать себя, как могли. Только защита не всегда срабатывает", – цитирует Гнатив местное издание "Твой город".

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал доплатить медработникам, работающим с пациентами с подозрением и больными коронавирусом. За март врачи должны получить 30-50 тысяч гривен, медсестры – 25-30, младший медицинский персонал – 20-25.

Ради врачей и пациентов

Украинка Татьяна Гринёва пробежала 42,2 километра вокруг своего дома, чтобы собрать деньги на покупку средств защиты для врачей.

Один круг охватывает 80 метров, следовательно девушке пришлось пробежать их менее 527. На все ушло примерно 5 часов.

Марафон в прямом эфире сопровождали диджейка Дария Коломиец и писательница Екатерина Бабкина.

Инициатива Kind Challenge, соучредителем которой является Гринёва, стремится собрать 1 миллион гривен. Сейчас им удалось собрать более 280 тысяч.

Между тем 99-летнему британцу удалось собрать более 31 миллиона долларов, наматывая 100 кругов своим садом.

Фото: Facebook-страница Татьяны Гриневой

"Вам меньше кормить, нам – возможность гулять"

Харьковский городской приют заявил, что не сдает животных во временное пользование на время карантина. В последнее время, говорят, таких звонков стало больше. Мотивация – "и вам меньше кормить, и нам возможность гулять в парках".

"Такой "благой" порыв эгоизма для закрытия собственных нужд в прогулке во время карантина оставит отпечаток на психике и эмоциональном состоянии животного", – заявили в Центре обращения с животными.

На Facebook-странице заведения распространили новость об убежище Майами, из которого забрали почти всех собак, с надписью: "Вот нам бы так!".

Мир. Опять растет количество погибших

Во всем мире

Заболели: за весь период 2 656 258

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 88,8 тысяч (накануне – около 70,5 тысяч человек).

Вспышка заболеваемости произошла в России, где за сутки зафиксировано около 5,7 тысяч новых случаев. РФ заняла второе после США место по суточному количеству инфицированных.

Выздоровели: 686 634 (+34 081 за сутки). Впервые на первом месте – Ирландия, где за последний день выписаны около 9 тысяч человек.

Умерли: 177 501 (+6 998 в сутки, что примерно на 2 тысячи больше, чем накануне)

Лидерами по суточной смертностью снова стали США, Великобритания, Франция.

В Италии впервые с начала пандемии число активных случаев коронавируса снизилось. Такие показатели объясняются рекордным количеством пациентов, которые выздоровели.

В Германии от коронавируса выздоровели почти 100 тысяч человек.

США. В ожидании страшной второй волны

В США за последние сутки:

Погибло – 2 804. Если не учитывать дни пересчета смертности, то это – наибольшее количество погибших в стране и мире с начала эпидемии.

С начала эпидемии:

Погибших – 45 063. Наибольшее количество погибших от COVID-19 в мире приходится на США.

Выздоровевших – около 75,5 тысяч. Третье место в мире по суточному количеству тех, кто выздоровел.

Сенат США единогласно одобрил предоставление $ 484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные коронавирусом.

Медработники в США жалуются на недостаточную помощь государства. Напротив Белого дома в Вашингтоне медсестры устроили пикет из-за недостатка средств индивидуальной защиты.

Они держали в руках плакаты с фото и читали вслух имена и фамилии больных и умерших от коронавируса медицинских работников.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд предусматривает, что самое страшное для страны еще может быть впереди. Новая волна заболеваемости коронавируса начнется зимой, и будет намного мощнее, поскольку может совпасть с началом сезона гриппа.

Президент США Дональд Трамп распорядился запретить прием иммигрантов в страну на 60 дней. Указанный запрет будет касаться тех, кто претендует на получение "зеленой карты".

"Нечестно по отношению к американцам заменить их новыми рабочими, которые прибыли из-за границы", – сказал Трамп.

Миссури стал первым американским штатом, который подал в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса.

По мнению генпрокурора штата Миссури, Пекин врал миру о заболевших COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе.

Великобритания. Вакцину тестируют на людях

В Великобритании в сутки:

Умерло – 823. Что почти вдвое больше, чем накануне, и второй в мире показатель суточной смертности.

С начала эпидемии:

Заболело – 129 044

Умерло – 17378

Данные Управления национальной статистики Великобритании показывают, что количество умерших от коронавируса в Англии на 41% больше, чем сообщалось. В регионе до 10 апреля зафиксировано 13 211 смертей, тогда как правительство сообщило о 9 288 умерших в больницах. Статистические данные учитывают также тех, кто умер за пределами медучреждений.

В Оксфордском университете с 23 апреля ученые начинают испытывать потенциальную вакцину от коронавируса на людях.

Правительство страны предоставило оксфордской команде 20 млн фунтов стерлингов для финансирования клинических испытаний, еще 22,5 млн выделили исследователям из Имперского колледжа в Лондоне.

Военные Великобритании, которых направили в медицинские центры для помощи, полностью раскритиковали распределение индивидуальных средств защиты между больницами. Якобы во время распределения вообще не были учтены потребности учреждений и у одних нет самого необходимого, в других же наоборот избыток.

Франция. 6% больных

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 531. Чуть меньше, чем накануне

С начала эпидемии:

Погибших – 20 796

Выздоровевших – 39 181. Тринадцатый день подряд во Франции снижается число пациентов, госпитализированных в реанимацию

Институт Пастера обнародовал выводы, что коронавирусом во Франции заразились менее 6% жителей страны и этого уровня недостаточно, чтобы избежать второй эпидемической волны, если после 11 мая отменят все карантинные меры.

Голод "библейских масштабов" для бедных и очереди в McDonald's во Франции

В ООН говорят, что пандемия может вызвать голод "библейских масштабов" и правительства должны срочно действовать, чтобы его остановить.

По словам Дэвида Бизли, исполнительного директора Всемирной продовольственной программы, более 30 развивающихся стран мира рискуют столкнуться с массовым голодом, а в 10 из этих стран на грани голода уже более 1 миллиона человек:

"Мы не говорим о людях, которые ложатся спать голодными. Мы говорим о экстремальных условиях, о чрезвычайном положении – люди буквально балансируют на грани голода. Если мы не доставим еду людям, они умрут".

Берлин вводит обязательный масочный режим в общественном транспорте. Власти также настоятельно рекомендуют людям носить маски, когда они находятся в магазинах, но это не будет принудительным.

Восстановление работы ресторана McDonald's в одном из регионов Франции привело к несколькокилометровым пробкам. Речь идет о заведении типа Drive McDo, продающем еду водителям, которым при этом не нужно выходить из автомобиля.

🇫🇷 #France : Queue devant le McDonald's de Saint-Gratien hier à sa réouverture (région parisienne). L'enseigne de fast-food réouvre progressivement ses restaurants (drive ou livraison à domicile) après leur fermeture au début du #confinement #COVID19 pic.twitter.com/Tqip7vmBMw — Alexandre L_B (@alex_le_bars) April 21, 2020

В Бельгии наймут 2 тысячи людей для выявления распространителей коронавируса. Они будут пытаться идентифицировать, с кем контактировали зараженные люди.

В Сараево, столице Боснии и Герцеговины, группа граждан, закрытых на обсервацию в общежитии, в понедельник объявила голодовку в знак протеста.

Лукашенко против всех. А вирус приближается к нему

Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести карантин, чтобы замедлить распространение инфекции.

Между тем президент страны Александр Лукашенко считает, что республика оказалась лучше готова к борьбе с коронавирусом и продолжает утверждать, что люди умирают не от нового вируса, а от хронических болезней:

"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь – они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней".

Между тем, по официальным данным, в Беларуси 6 723 больных, умерли 55 человек.

Инфекцию нашли у хоккеиста, который 11 апреля играл в команде с Лукашенко. Еще не прошло 14 дней, в течение которых рекомендуют самоизолироваться тех, кто контактировал с больными.

Пресс-секретарь Лукашенко, на вопрос о его самочувствии сказала: "Не дождетесь!" Идти на самоизоляцию президент не планирует.

Карантин онлайн: Netflix расширяется, Facebook борется с протестами

Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix за первые три месяца 2020 года получил почти 16 миллионов новых клиентов. Благодаря карантину популярность сервиса выросла – цифра почти вдвое превышает количество регистраций в течение последних месяцев 2019 года.

Цена акций компании также идет вверх и уже увеличилась на 30%.

Кроме того, Netflix выложил на YouTube часть своих документальных сериалов и фильмов.

Соцсеть Facebook начнет блокировать контент, посвященный протестам против самоизоляции в США.

Британское издание The Guardian визуализировало данные о заразности и смертности COVID-19 и других вирусов, которые вызвали эпидемии. Графика наглядно демонстрирует, как эти показатели и изоляция влияют на борьбу с болезнями.

Alyona Alyona победила в поединке COVID-19. Сальма Хайек разрисовала свое лицо в радугу

Украинская реперка Alyona Alyona продолжает удивлять своих поклонников шутками на тему коронавируса.

В своем Instagram певица выложила анимированное видео, похожее на компьютерную игру, в котором она сражается с COVID-19 в образе эмо-девушки.

Певица Надя Дорофеева свое 30-летие отметила виртуальным путешествием в Барселону.

Из-за коронавируса ее планы посетить столицу Каталонии в свой день рождения остались несбыточными. Но ее муж, музыкант Владимир Дантес, нашел выход: сделал фотоколлажи, на которых он с Надей как будто в Испании. Ими он поздравил любимую в стори Instagram.

Голливудская звезда Сальма Хайек разрисовала свое лицо в радугу и выложила фото в Instagram.

Она пояснила, что радуга – это метафора сплоченности и надежды. Хайек сказала "спасибо" всем медикам. Она призвала своих подписчиков делать свои радужные фото и тегать один из сервисов по доставке еды для помощи нуждающимся семьям.