Головні новини середи і ночі: карантин до травня, справи проти Порошенка

Карантин, скоріш за все, продовжать до початку травня, Венедіктова завела 5 справ проти Порошенка за призначення суддів Верховного Суду — актуальні новини 8 квітня.

Про карантин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що говорити про послаблення карантинних заходів в Україні можна буде у травні, у випадку зниження захворюваності на COVID-19, а до того часу карантин продовжать.

В ОП також наголосили, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому.

Про справи проти Порошенка

Генпрокурор Ірина Венедіктова внесла відомості до ЄРДР щодо можливих неправомірних дій Петра Порошенка та інших осіб при призначенні суддів Верховного суду у 2017 і 2019 роках.

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