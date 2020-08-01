Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини п'ятниці і ночі: заяви Росії, компроміси Кравчука

Субота, 1 серпня 2020, 08:00
Новини п'ятниці і ночі: заяви Росії, компроміси Кравчука

В Росії пригрозили поставками зброї на Донбас, Кравчук назвав два можливі компроміси щодо Донбасу, — актуальні новини п'ятниці і ночі.

Про заяви Росії

Росія може почати офіційні поставки зброї на Донбас, якщо США виділятиме $300 млн на рік на військову допомогу Україні.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі чекають, що затриманих в Білорусі в ніч на 29 липня росіян у найближчий час відпустять на свободу.

Путін провів нараду з членами Ради безпеки РФ і обговорив затримання в Білорусі росіян, висловивши надію, що "ситуація проясниться найближчим часом".

Про компроміси Кравчука

Представник України у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що особлива система управління та вільна економічна зона на Донбасі могли б стати компромісами на шляху до розв’язання конфлікту.

Про карантин

З 1 серпня Україна змінює підхід до віднесення інших країн до червоної чи зеленої зони у зв’язку з епідемією COVID-19, оновлює списки раз на тиждень та дозволяє посилювати чи послаблювати карантин в окремих містах і районах областей.

Про спецоперацію поліції

Після 8 днів пошуків поліція знайшла і ліквідувала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня, погрожуючи гранатою, захоплював у заручники поліцейського. Цього разу він знову погрожував гранатою і знову захоплював поліцейського.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

У трьох областях України визначили "червоні" зони, де будуть діяти найжорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу.

Netflix вперше знімає фільм в Україні, серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам.

У Зеленського пропонують надати державний статус окремим релігійним святам та рекомендувати роботодавцям надавати вихідний день працівнику, який відзначає одне з цих свят.

ДБР закрило кримінальне провадження стосовно можливого "розпалювання релігійної ворожнечі" стосовно Петра Порошенка.

Журналісти ВВС вивчили пам'ятники в різних містах Росії і знайшли поховання військових, загиблих на сході України і в Сирії.

За час світової пандемії від Covid-19 вилікувались вже 11 мільйонів 158 тисяч осіб. Майже 683 тисячі – померли.

Теми: КравчукРосіякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Кравчук
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
Прощання з Кравчуком відбудеться в Українському домі
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: