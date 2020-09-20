Головні новини останньої доби: заяви Трампа і Путіна, затримання у Мінську, відновлення Навального

У суботу 19 вересня найцікавіші новини стосувалися протестів проти Олександра Лукашенка в Білорусі, заяв президента США Дональда Трампа щодо плагіату Росії в розробках зброї, перших кроків російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння, обговорення долі Донбасу в розрізі місцевих виборів та висуванців на ці вибори від "Голосу".

США. Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія змогла створити гіперзвукову ракету, скориставшись для її побудови інформацією, викраденою в адміністрації його попередника – президента Барака Обами.

Президент Росії Володимир Путін сказав, що роботи зі створення гіперзвукової зброї ведуться в РФ із 2004 року – і це Вашингтон змусив Росію почати масштабні розробки у цій сфері після виходу в 2002 році з договору щодо ПРО.

Крім того, ЗМІ повідомили, що американські правоохоронці перехопили адресований Дональду Трампу пакет, що містив високотоксичну отруту рицин.

Отруєння Навального. Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після отруєння "Новічком", розповів про процес лікування і свої перші успіхи після повернення до тями.

Білорусь. У Мінську в суботу відбувся жіночий марш, який знову закінчився масовими затриманнями. Білоруський правозахисний центр "Весна" опублікував імена 319 затриманих у суботу на жіночому марші в Мінську.

Тим часом, у МЗС РФ назвали запрошення колишньої кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської до Брюсселя на засідання міністрів закордонних справ ЄС заграванням і втручанням у внутрішні справи Білорусі.

А Кіпр ветував на зустрічі послів країн-учасниць Євросоюзу проєкт санкцій проти Мінська.

Донбас. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що більшість парламентської фракції "Слуга народу" згодна прибрати з постанови про місцеві вибори в Україні пункт щодо окупованих території Донбасу, який викликав невдоволення Росії і бойовиків ОРДЛО.

А спікер Дмитро Разумков сказав, що постанова Верховної Ради "ніяк не пов’язана з Мінськими угодами" і внесення змін у цю постанову зараз поставило б під сумнів легітимність проведення виборів на всій території держави. Він наголосив, що зараз немає умов для ппроведення виборів в ОРДЛО.

Тим часом, заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін переконаний, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.

Вибори. Партія "Голос" оприлюднила першу десятку списку кандидатів до Київської міської ради на чергових місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня. Очолюють список Максим Нефьодов та Зоя Ярош.

Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова балотуватиметься в мери Вінниці, а Ярослав Рущишин – у мери Львова.

Коронавірус. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної зони щодо епідеміологічної небезпеки по Covid-19 станом на 19 вересня.

Україна – на 15-му місці за новими випадками у світовому переліку і на 4-му в європейському (3 240 випадків). За кількістю померлих за добу Україна 16-та у світовій динаміці і 2-га в європейській (48). В Європі за попередню добу найвища смертність у Росії (144 летальних випадки).

Заяви з уряду. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в українському уряді виключають дефолт.

А прем'єру Денису Шмигалю доповіли, що Україна на 90% готова до осінньо-зимового опалювального сезону, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі.

Крим. З 23 вересня жителям Алушти, Партеніту та Малого Маяка окупанти вимушені обмежити подачу води.

Напад на Балуха. Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм колишньому політв’язню Кремля, кримчанину Володимиру Балуху, який перебуває в реанімації після побиття у річницю свого звільнення з Росії