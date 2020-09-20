Главные новости последних суток: заявления Трампа и Путина, задержания в Минске, восстановление Навального

В субботу 19 сентября самые интересные новости касались протестов против Александра Лукашенко в Беларуси, заявлений президента США Дональда Трампа о плагиате России в разработках оружия, первых шагов российского оппозиционера Алексея Навального после отравления, обсуждения судьбы Донбасса в разрезе местных выборов и выдвиженцев на эти выборы от "Голоса ".

США. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать гиперзвуковую ракету, воспользовавшись для ее построения информацией, похищенной у администрации его предшественника – президента Барака Обамы.

Президент России Владимир Путин сказал, что работы по созданию гиперзвукового оружия ведутся в РФ с 2004 года – и это Вашингтон заставил Россию начать масштабные разработки в этой сфере после выхода в 2002 году из договора по ПРО.

Кроме того, СМИ сообщили, что американские правоохранители перехватили адресованный Дональду Трампу пакет, содержащий высокотоксичное яд рицин.

Отравление Навального. Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления "Новичком", рассказал о процессе лечения и своих первых успехах после возвращения в сознание.

Беларусь. В Минске в субботу состоялся женский марш, который снова закончился массовыми задержаниями. Белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал имена 319 задержанных.

Между тем, в МИД РФ назвали приглашение бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Брюссель на заседание министров иностранных дел ЕС заигрыванием и вмешательством во внутренние дела Беларуси.

А Кипр ветировал на встрече послов стран-участниц Евросоюза проект санкций против Минска.

Донбасс. Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что большинство фракции "Слуга народа" согласно убрать из постановления о местных выборах в Украине пункт об оккупированных территориях Донбасса, который вызвал недовольство России и боевиков ОРДЛО.

А спикер Дмитрий Разумков сказал, что постановление Верховной Рады "никак не связано с Минским соглашениями", а внесение изменений в это постановление сейчас поставило бы под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства. Он отметил, что сейчас нет условий для проведения выборов в ОРДЛО.

Между тем, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин убежден, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие.

Выборы. Партия "Голос" обнародовала первую десятку списка кандидатов в Киевский городской совет на очередных местных выборах, которые состоятся 25 октября. Возглавляют список Максим Нефедов и Зоя Ярош.

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы, а Ярослав Рущишин – в мэры Львова.

Коронавирус. Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран красной зоны по эпидемиологической опасности по Covid-19 по состоянию на 19 сентября.

При этом Украина – на 15-м месте по новым случаям в мировом перечне и на 4-м в европейском (3240 случаев). По количеству умерших в сутки Украины 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской (48). В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России (144 летальных случая).

Заявления из правительства. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Кабмине исключают дефолт.

А премьеру Денису Шмыгалю доложили, что Украина на 90% готова к осенне-зимнему отопительному сезону, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие.

Крым. С 23 сентября жителям Алушты, Партенита и Малого Маяка оккупанты вынуждены ограничить подачу воды.

Нападение на Балуха. Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм бывшему политзаключенному Кремля, крымчанину Владимиру Балуху, который находится в реанимации после избиения в годовщину своего освобождения из России.