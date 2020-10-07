Комітет підтримує створення ТСК щодо "вагнерівців"
Комітет Верховної Ради з питань регламенту підтримав проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування справи "вагнерівців".
Джерело: Facebook-сторінка нардепа фракції "Голос" секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки Романа Костенка
Пряма мова: "Регламентний комітет підтримав наш проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців". Тепер постанову винесуть у зал на розгляд Верховної Ради…
Уже достатньо чуток та неправди щодо справи "вагнерівців". Досить закривати на це очі та ігнорувати. Парламент має розібратися, чи була державна зрада в Офісі президента".
Що передувало: 16 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме зрив української спецоперації по затриманню бойовиків "Вагнера" у Білорусі.
11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 3 десятки росіян із приватної військової компанії Вагнера. Україна просила екстрадиції тих із них, хто воював на Донбасі. 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
- 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- За інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналіст Юрій Бутусов, який одним із перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджував, що операцію проводили спільно зі спецслужбами США.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала вже дві порції записів із вербуванням російських військових, які розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Буданов запевняв, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявляв, що "дезінформація і домисли" щодо справи "вагнерівців" є спробою завдати шкоди спецслужбам України.
- Екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що керівництво України прагне знищити матеріали, які підтверджують підготовку спецслужб із затримання бойовиків з приватної військової компанії Вагнера, причетних до військових злочинів на Донбасі, з РФ в Україну.