Комітет підтримує створення ТСК щодо "вагнерівців"

Комітет Верховної Ради з питань регламенту підтримав проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування справи "вагнерівців".

Джерело: Facebook-сторінка нардепа фракції "Голос" секретаря Комітету ВР з питань нацбезпеки Романа Костенка

Пряма мова: "Регламентний комітет підтримав наш проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців". Тепер постанову винесуть у зал на розгляд Верховної Ради…

Уже достатньо чуток та неправди щодо справи "вагнерівців". Досить закривати на це очі та ігнорувати. Парламент має розібратися, чи була державна зрада в Офісі президента".

Що передувало: 16 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме зрив української спецоперації по затриманню бойовиків "Вагнера" у Білорусі.

11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо "вагнерівців", які були затримані в Білорусі, в Україні відкрито вже не одне кримінальне провадження.

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