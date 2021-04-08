У "ЄС" пояснили, чому оскаржують відсторонення Тупицького

У "Європейські солідарності" вважають, що потрібно зберегти інституції та не нищити засади демократії, саме тому оскаржують укази президента Володимира Зеленського про відсторонення від посад суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Джерело: заява "Європейської солідарності"

Дослівно: "Депутати "Європейської Солідарності" мають безліч обґрунтованих претензій до нинішнього складу Конституційного Суду, особливо тих, кого на посади призначив злочинний режим Януковича. Але в політичній боротьбі з окремими особами не можна руйнувати цілі інституції та нищити засади демократичної держави".

Деталі: У партії вважають, що Зеленський "грубо порушив прямі норми Основного закону", натякаючи, що президента "узурпує владу".

Там нагадали, що глава держави не має повноважень звільняти суддів КСУ, а для цього існує спеціальний порядок припинення їх повноважень.

"Протиправне усунення суддів Конституційного суду за примхою Зеленського руйнує незалежність судової гілки влади та створює небезпечний прецедент для тиску на кожного суддю в державі", – йдеться в заяві.

Що передувало: 49 нардепів "Європейської солідарності" та "Батьківщини" внесли до Конституційного суду подання про оскарження указів президента Володимира Зеленського щодо відсторонення від посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. Сайт Конституційного суду України не працює вже третю добу, причини встановлюються.

Тупицький оголосив про скликання спеціального пленарного засідання КС на 12 квітня 2021 року.

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