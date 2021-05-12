Новини 12 травня: Медведчук в ОГП, обстріл Ізраїлю з Сектора Гази

Медведчук явився в Офіс генпрокурора, По Ізраїлю випустили понад тисячу ракет: 5 загиблих, — актуальні новини 12 травня.

Про Медведчука в ОГП

Після обшуків у домі народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука у Києві евакуатор хотів забрати його автомобіль, але невідомі завадили цьому.

Згодом дружина Медведчука Оксана Марченко повідомила, що вони вже повернулися додому.

Зрештою, кум Путіна Віктор Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора. Згодом він вийшов із ОГП, заявивши, що законно підозру йому не вручили. В Офісі генпрокурора заявили про вручення Медведчуку клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Водночас Москва не збирається втручатися в процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням в Україні депутата партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Про обстріл Ізраїлю

Понад тисяча ракет були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю, з них 200 впали на прибережній території самого сектора.

"Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", - Зеленський відреагував на ракетний обстріл Ізраїлю з боку Сектора Гази.

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