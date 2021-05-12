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Новости 12 мая: Медведчук в ОГП, обстрел Израиля из Сектора Газы

Среда, 12 мая 2021, 21:24
Новости 12 мая: Медведчук в ОГП, обстрел Израиля из Сектора Газы
Фото: Reuters

Медведчук явился в Офис генпрокурора, По Израилю выпустили более тысячи ракет: 5 погибших, — актуальные новости 12 мая.

О Медведчуке в ОГП

После обысков в доме народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве эвакуатор хотел забрать его автомобиль, но неизвестные помешали этому.

Вскоре жена Медведчука Оксана Марченко сообщила, что они уже вернулись домой.

В конце концов кум Путина Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора. Вскоре Медведчук вышел из ОГП, заявив, что законно подозрение ему не вручили. В Офисе генпрокурора заявили, что вручили Медведчуку ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время Москва не собирается вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием в Украине депутата партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об обстреле Израиля

Более тысячи ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля, из них 200 упали на прибрежной территории самого сектора.  

"Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей", - Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа.

О других важных новостях

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Украинская правда
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