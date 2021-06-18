Головні новини четверга і ночі: перемога збірної України, бійка у ВР

Збірна України обіграла команду Північної Македонії, Кива та Тищенко побилися у Верховній Раді – актуальні новини 17 червня і ночі.

Про перемогу української збірної

Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що в стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 Збірна України поступилася команді Нідерландів.

Про бійку у Верховній Раді

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв з трибуни Верховної Ради заявив, звертаючись до ОПЗЖ, що "епоха бідності закінчиться, коли народ витягне цю фракцію і розстріляє".

Після цього члени фракції "ОПЗЖ" вийшли до трибуни і почалася тиснява і штовханина. Зокрема, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива побився з Миколою Тищенком від "Слуги народу".

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