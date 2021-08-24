Головні новини понеділка і ночі: саміт Кримської платформи, "захоплений" літак

У Києві відбувся перший саміт Кримської платформи за участі 46 делегацій, у Кабулі озброєні люди "захопили" український літак — актуальні новини 23 серпня і ночі.

Про Кримську платформу

Виступаючи на відкритті саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський заявив, що наодинці Україна ніколи не зможе повернути Крим і сподівається, що спільні зусилля держав в рамках Кримської платформи змусять РФ почати переговори про повернення півострова.

Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.

Загальні потенційні збитки України від тимчасової окупації Росією Криму оцінюються в понад 100 млрд доларів США — Шмигаль.

Сполучені Штати зберігатимуть санкції проти Росії, поки триватиме незаконна анексія Криму та агресія на Донбасі — про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм.

У Кремлі вважають саміт "Кримської платформи" в Києві антиросійським і вкрай недружнім заходом.

Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму.

Учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію — вона містить зобов'язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії.

Про захоплений літак



Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про евакуацію українців з аеропорту Кабула, а також про те, що український літак "захопили інші люди".

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

За добу 22 серпня у світі діагностували понад 512 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус, 7 578 інфікованих осіб померли.

У районі проведення операції Об'єднаних сил 23 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовий.

Президент Росії Володимир Путін 23 серпня взяв участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ РФ - двох корветів, двох атомних і двох дизельних підводних човнів. Необхідність в таких судах він пояснив геополітикою.

У аеропорту Борисполя приземлився літак, в якому перебувають 98 осіб, евакуйованих з Афганістану, з них 27 українці.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовиться від існуючих домовленостей щодо транзиту газу після запуску "Північного потоку-2", проте країнам-транзитерам доведеться конкурувати за право його здійснювати.

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС у найближчі 3-5 років.

В Україні прирівняли електронні паспорти до паперових — 23 серпня набув чинності закон.

Речник "Талібану" заявив, що вони вважають дату 31 серпня погодженою "червоною лінією" та що якщо західні військові залишаться надовше задля евакуації — "будуть наслідки".

Зеленський ввів санкції проти російських ЗМІ. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав це "удушенням свободи слова" на території України.

В Одесі знайшли щонайменше 29 могильників, де були поховані розстріляні одесити – жертви комуністичного терору.

За добу 22 серпня в Україні зафіксували 610 нових випадків COVID-19, госпіталізували 425 осіб, померли 17 хворих, одужало 434 особи. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 42 715 людей.