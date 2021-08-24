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Головні новини понеділка і ночі: саміт Кримської платформи, "захоплений" літак

Вівторок, 24 серпня 2021, 08:00
фото: Кримська платформа

У Києві відбувся перший саміт Кримської платформи за участі 46 делегацій, у Кабулі озброєні люди "захопили" український літак — актуальні новини 23 серпня і ночі.

Про Кримську платформу

Виступаючи на відкритті саміту Кримської платформи президент Володимир Зеленський заявив, що наодинці Україна ніколи не зможе повернути Крим і сподівається, що спільні зусилля держав в рамках Кримської платформи змусять РФ почати переговори про повернення півострова.

Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.

Загальні потенційні збитки України від тимчасової окупації Росією Криму оцінюються в понад 100 млрд доларів США — Шмигаль.

Сполучені Штати зберігатимуть санкції проти Росії, поки триватиме незаконна анексія Криму та агресія на Донбасі — про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм.

У Кремлі вважають саміт "Кримської платформи" в Києві антиросійським і вкрай недружнім заходом.

Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму.

Учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію — вона містить зобов'язання розглянути запровадження додаткових санкцій відносно РФ у разі подальшої агресії.

Про захоплений літак

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про евакуацію українців з аеропорту Кабула, а також про те, що український літак "захопили інші люди".

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Українська правда
Теми: Українасвіт


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