Главные новости понедельника и ночи: саммит Крымской платформы, "захваченный" самолет

В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы при участии 46 делегаций, в Кабуле вооруженные люди "захватили" украинский самолет — актуальные новости 23 августа и ночи.

О Крымской платформе

Выступая на открытии саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский заявил, что одна Украина никогда не сможет вернуть Крым и надеется, что совместные усилия государств в рамках Крымской платформы заставят РФ начать переговоры о возвращении полуострова.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжит свою политику непризнания незаконной аннексии Крыма, и призвал Россию остановить насильственную интеграцию полуострова в свои границы.

Общие потенциальные убытки от временной оккупации Россией Крыма оцениваются в более 100 млрд долларов США — Шмыгаль.

Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России, пока будет продолжаться незаконная аннексия Крыма и агрессия на Донбассе — об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренхольм.

В Кремле считают саммит "Крымской платформы" в Киеве антироссийским и крайне недружественным мероприятием.

Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма.

Участники Крымской платформы приняли общую декларацию — она содержит обязательство рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении РФ в случае дальнейшей агрессии.

О захваченном самолете

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал об эвакуации украинцев с аэропорта Кабула, а также о том, что украинский самолет "захватили другие люди".

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