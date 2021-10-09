Головні новини п'ятниці і ночі: смерть Полякова, підозра для Медведчука, спікер Ради Стефанчук

Медведчуку оголосили нову підозру, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим, Стефанчука обрали головою Ради – актуальні новини 8 жовтня.

Про Медведчука

Куму Путіна і нардепу з ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру — про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Правоохоронці перевірять причетність п’ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи, через яку Медведчуку оголошено підозру.

Прокуратура буде просити для Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в мільярд гривень.

Про Полякова

Народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим — йому стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті; отруєння якоюсь речовиною - як самостійно, так і невідомою особою.

"Одним ворогом менше", — так "слуга народу" Галина Третьякова висловилася в депутатському чаті про смерть Антона Полякова.

Про Стефанчука

Народні депутати обрали Руслана Стефанчука головою Верховної Ради замість відкликаного напередодні з цієї посади Дмитра Разумкова — його призначення підтримав 261 нардеп.

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