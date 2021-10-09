Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головні новини п'ятниці і ночі: смерть Полякова, підозра для Медведчука, спікер Ради Стефанчук

Субота, 9 жовтня 2021, 08:00

Медведчуку оголосили нову підозру, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим, Стефанчука обрали головою Ради – актуальні новини 8 жовтня.

Про Медведчука

Куму Путіна і нардепу з ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру — про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Правоохоронці перевірять причетність п’ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи, через яку Медведчуку оголошено підозру.

Прокуратура буде просити для Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в мільярд гривень.

Про Полякова

Народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим — йому стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті; отруєння якоюсь речовиною - як  самостійно, так і невідомою особою.

"Одним ворогом менше", — так "слуга народу" Галина Третьякова висловилася в депутатському чаті про смерть Антона Полякова.

Про Стефанчука

Народні депутати обрали Руслана Стефанчука головою Верховної Ради замість відкликаного напередодні з цієї посади Дмитра Разумкова — його призначення підтримав 261 нардеп.

Про інші важливі новини

У заповненій парафіянами-шиїтами мечеті в місті Кундуз на півночі Афганістану було скоєно теракт - щонайменше 46 людей загинули, щонайменше 143 - були поранені.

У віці 47 років помер український айтівець, винахідник, засновник "Крафтових соцмереж" Олексій Мась.

Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є умовою допуску до робочого місця.

Нобелівську премію миру 2021 року вручили філіппінській журналістці Марії Рессі та головреду "Нової газети" Дмитру Муратову за "зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів".

Відстороненому голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру повідомили нову підозру у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяЕпідемія коронавірусу: в Україні побільшало "помаранчевих" областей

Вибори у Чехії: ліберальні партії вирішили домовитися про коаліцію виключно між собою

відео, фото, оновленоУ Росії впав літак – 16 людей загинули

Діти почали хворіти на Covid частіше за дорослих – статистика США

видеоСутички під будинком Порошенка: п’ятий президент звернувся до Зеленського

Ковід: МОЗ каже про зараження більш як тисячі дітей за добу

Усі новини...
Останні новини
13:56
відеоПісля неочікуваної поразки влади на виборах президента Чехії госпіталізували
13:40
Головний юрист Нафтогазу закінчив роботу в компанії
13:34
У Польщі кажуть про 700 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі
13:25
В МВФ проведуть зустріч з Георгієвою щодо звинувачень у підіграванні Китаю - ЗМІ
13:16
таблицяЕпідемія коронавірусу: в Україні побільшало "помаранчевих" областей
12:38
У Франції в 13ту суботу акцій поменшало учасників протестів проти "паспортів здоров’я"
12:34
відеоУ Києві автівка влетіла у маршрутку з пасажирами, є постраждалі – ЗМІ
12:02
відеоУ Римі стались масштабні сутички на акції проти ковід-паспортів
11:25
Шмигаль: очікуємо зростання ВВП близько 4%, але може завадити хвиля ковіду
11:09
Північний потік-2 створює "поле для газової битви" у Європі - Стефанішина
Усі новини...